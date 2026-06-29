Violencia en Catamarca: una joven resultó con lesiones tras haber sido golpeada por su novio

Un procedimiento llevado a cabo durante la tarde de hoy derivó en la aprehensión de un hombre de 37 años, quien habría protagonizado un supuesto hecho de violencia de género en perjuicio de su pareja, una mujer de 31 años.

De acuerdo con la información oficial, el episodio motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, quienes se hicieron presentes a las 14:40 en la calle Junín S/N°, lugar donde concretaron la aprehensión del presunto involucrado.

La actuación policial se produjo a partir de las circunstancias registradas en el lugar y culminó con el traslado del hombre a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones.

Asistencia médica para la mujer damnificada

Como consecuencia de lo sucedido, la mujer de 31 años, señalada como la damnificada en el hecho, fue asistida por profesionales médicos del SAME, quienes brindaron la atención correspondiente.

Asimismo, se le informó sobre los pasos legales disponibles y fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, instancia que permitirá dar continuidad a las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

La asistencia médica y la posibilidad de formalizar la denuncia constituyen parte del procedimiento desarrollado tras la intervención de las autoridades en el lugar del hecho.

Actuación judicial y medidas dispuestas

Luego de concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas a seguir, en el marco de la investigación y del procedimiento correspondiente al presunto hecho denunciado.

De esta manera, la causa quedó bajo la órbita de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones conforme a las disposiciones vigentes.