Violencia de género en la Capital: rápida aprehensión tras una agresión y fuga

La jornada de ayer registró un nuevo episodio de violencia de género que requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad en la zona sur de la Capital. Alrededor de las 19:20, el personal de motoristas del COEM-Kappa se encontraba realizando recorridos preventivos de rutina en la Manzana "V3" del barrio 80 Viviendas Sur, cuando fueron requeridos por una mujer de 50 años. La víctima manifestó ante los efectivos haber sido agredida físicamente por su pareja, quien se habría dado a la fuga del domicilio inmediatamente después de cometido el hecho.

Ante la situación de vulnerabilidad de la damnificada, los uniformados procedieron a brindarle la contención inicial y la invitaron a formalizar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9. Con los datos precisos aportados por la mujer sobre las características del agresor, el personal policial intensificó los patrullajes preventivos por los sectores colindantes para intentar localizar al sospechoso antes de que pudiera alejarse del perímetro.

La eficacia del operativo de búsqueda dio resultados positivos minutos más tarde en una zona cercana. En el sector "A" del barrio Luis Franco, los integrantes del COEM-Kappa lograron divisar y aprehender al presunto autor de la agresión, un hombre de 34 años de edad. Tras el procedimiento de captura, el sujeto fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, la dependencia con jurisdicción sobre la zona del incidente, donde permanecerá bajo custodia policial.

El caso ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que se encargará de impartir las directivas procesales necesarias en el marco de la investigación iniciada.

Es fundamental recordar que, para el abordaje de estos casos, el sistema de seguridad pública dispone de canales de asistencia directa como la línea gratuita 144 o el sistema de emergencias 911. Ambos servicios funcionan bajo un esquema de atención anónima, disponible las 24 horas del día durante todo el año, garantizando un recurso de ayuda para las víctimas de violencia familiar y de género.