Violencia de género: ingresó a la casa de su ex pareja y la agredió

Un nuevo hecho de presunta violencia de género motivó un procedimiento policial en la ciudad Capital, donde efectivos de la Comisaría Sexta aprehendieron a un joven de 28 años señalado como sospechoso de haber agredido físicamente a su expareja. El operativo se desplegó a partir de un requerimiento realizado al SAE-911 y derivó en la intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, mientras que la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6.

El episodio se registró en la zona sur de la Capital, puntualmente en la calle Pedro Goyena al 1.600, hacia donde se dirigieron numerarios policiales luego de recibir la solicitud de presencia. Al arribar al lugar, los efectivos dialogaron con una joven mujer de 28 años de edad, quien relató una situación de extrema gravedad: según expuso ante el personal interviniente, su expareja habría ingresado a su inmueble y la habría agredido físicamente, para luego darse a la fuga.

La intervención de la Comisaría Sexta

De acuerdo con la información oficial, el accionar policial se activó a partir de una solicitud al sistema de emergencias SAE-911, que derivó la intervención a personal de la Comisaría Sexta. La respuesta se concretó en el domicilio ubicado sobre calle Pedro Goyena al 1.600, donde los uniformados tomaron contacto con la presunta víctima y recogieron su testimonio sobre lo sucedido.

El relato de la joven fue el punto de partida del procedimiento. La mujer indicó que su expareja no solo se presentó en el inmueble, sino que además habría logrado ingresar a la propiedad, donde presuntamente la agredió físicamente antes de retirarse del lugar. Esa secuencia motivó la inmediata búsqueda del sospechoso en las inmediaciones de la vivienda, con el objetivo de ubicarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, y en función de los datos aportados en el lugar, el personal policial llevó adelante un operativo en las inmediaciones que permitió ubicar al presunto autor del hecho. Siempre según la información oficial, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 28 años, señalado como sospechoso de haber cometido la agresión denunciada por su expareja.

Una vez concretada la aprehensión, el sospechoso fue trasladado y alojado en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo judicial que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes en torno al hecho denunciado y la situación procesal del aprehendido.

En paralelo, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 6, paso formal necesario para la continuidad del proceso judicial y la incorporación del testimonio en el expediente que se instruya por el caso. La intervención de la Unidad Judicial resulta central para formalizar la denuncia, recepcionar los detalles del episodio y articular con la fiscalía las medidas que correspondan.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

