Violenta pelea entre una pareja en Catamarca terminó con ambos detenidos

En la mañana de este viernes, alrededor de las 09:20, un episodio de violencia de género y lesiones mutuas movilizó a los efectivos policiales en el barrio Parque Sur. El hecho, que tuvo lugar en la Manzana "H" del mencionado sector, culminó con la aprehensión de una joven de 26 años y un hombre de 28 años.

La intervención se inició cuando motoristas del COEM-Kappa, que realizaban recorridos preventivos por la zona, fueron interceptados por una mujer. Según el relato de la joven de 26 años, su pareja la habría agredido físicamente mediante golpes de puño momentos antes de la llegada de los uniformados.

Sin embargo, el procedimiento tomó un giro inesperado cuando, en presencia de los oficiales, se presentó el supuesto agresor. El hombre de 28 años alegó que la situación no fue unidireccional, aduciendo que la mujer lo habría atacado utilizando un destornillador.

Producto de la herida de arma blanca, el sujeto presentaba lesiones que demandaron la presencia urgente de facultativos médicos del SAME, quienes le brindaron las primeras curaciones en el lugar. En tanto, el personal policial procedió al secuestro del destornillador mencionado, el cual quedó incorporado a la causa como elemento de prueba.

Ante la gravedad de las denuncias cruzadas y las lesiones constatadas, ambos protagonistas fueron aprehendidos de inmediato. El procedimiento quedó a cargo de los numerarios de la Comisaría Décima Primera, por jurisdicción correspondiente.

Finalmente, se dio participación a la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir para esclarecer el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas en el violento altercado.

Policías detuvieron a una mujer requerida por la Justicia

En la jornada de hoy, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia se constituyeron en la intersección de la avenida Virgen del Valle y calle Mate de Luna, donde procedieron a la detención de una mujer de apellido Soto (31), por el supuesto delito de hurto calificado por escalamiento en calidad de autor.

Finalmente, esta persona fue trasladada a la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.