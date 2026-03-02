Violento altercado en el corte de ruta de los docentes en Fiambalá: mirá el video

Un episodio de tensión se registró este martes en la ciudad de Fiambalá, cuando un turista habría intentado superar el corte de ruta que llevan adelante Docentes Autoconvocados sobre la Ruta Nacional 60, en el acceso sur a la localidad, en el departamento Tinogasta. La situación derivó en un violento altercado que obligó la intervención de la Policía de la provincia y culminó con el traslado del involucrado a sede policial.

El hecho, que comenzó cerca del mediodía, rápidamente se viralizó en redes sociales a través de videos y publicaciones que mostraron parte de la secuencia.

El corte de ruta y el intento de rebasar el piquete

El escenario del incidente fue la Ruta Nacional 60, a la altura del acceso sur a Fiambalá, donde Docentes Autoconvocados mantienen un corte en el marco de sus medidas de protesta.

De acuerdo con ocasionales testigos, un turista que circulaba por el lugar habría intentado rebasar el piquete, lo que generó una inmediata reacción y dio origen a un fuerte intercambio. La maniobra desató un violento altercado, en un contexto ya de por sí sensible debido a la medida de fuerza.

La tensión fue en aumento y la situación se tornó álgida en cuestión de minutos, lo que requirió la intervención directa del personal policial que se encontraba en el lugar.

Intervención policial y traslado

Ante el desarrollo del conflicto, efectivos de la Policía de la provincia actuaron para contener la situación y evitar que el enfrentamiento escalara aún más. Según lo informado, el turista fue detenido en el lugar.

Posteriormente, el episodio derivó en el traslado de esta persona a sede policial, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes. La presencia policial en el corte resultó clave para controlar el incidente, que se produjo en un punto estratégico de acceso a la ciudad y en un horario de importante circulación vehicular. De hecho, por ser ruta nacional también está presente Gendarmería Nacional.

Un episodio que se viralizó en redes

El altercado no solo tuvo repercusión en el lugar de los hechos, sino que también se difundió rápidamente en redes sociales. Videos y comentarios comenzaron a circular mostrando parte del enfrentamiento y el momento en que intervino el personal policial.

La viralización del episodio amplificó el alcance del hecho, que se dio en el marco de una protesta que mantiene interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 60, uno de los corredores clave de la zona.

Contexto y tensión en el acceso sur

El corte de ruta impulsado por Docentes Autoconvocados se desarrolla en el acceso sur de Fiambalá, dentro del departamento Tinogasta. En ese contexto, la convivencia entre manifestantes y conductores se vuelve un punto de alta sensibilidad, especialmente cuando se trata de turistas o personas que transitan por la región.

El incidente ocurrido cerca del mediodía expuso esa tensión latente. El intento de superar el piquete fue el detonante de una situación que rápidamente escaló a un enfrentamiento verbal y físico, según relataron testigos ocasionales.

La intervención de la Policía permitió restablecer el orden en el lugar, aunque el episodio dejó en evidencia el clima de conflictividad que puede generarse en este tipo de escenarios.