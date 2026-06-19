Violento arrebato de un celular en la Capital: un detenido

La rápida intervención del personal policial permitió recuperar en las últimas horas un teléfono celular que había sido sustraído a un joven mayor de edad en el barrio Santa Marta, en el sector sur de la Capital. Como resultado del procedimiento, un hombre de 25 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

El hecho se registró en inmediaciones de la manzana "E" del barrio Santa Marta, donde numerarios de la Comisaría Novena llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un sujeto de apellido Herrera, de 25 años de edad.

De acuerdo con la información suministrada, el joven habría sido señalado como el presunto autor de la sustracción de un teléfono celular perteneciente a otro joven mayor de edad. El ilícito se habría producido momentos antes de la intervención policial y, según se indicó, la víctima habría sido agredida físicamente durante el episodio.

La actuación de los efectivos permitió localizar al sospechoso y avanzar en las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, en un procedimiento que se desarrolló en el mismo sector donde se habría producido el hecho.

Recuperación del aparato sustraído

Durante el operativo, los policías lograron recuperar el teléfono celular denunciado como sustraído. El aparato de comunicación fue secuestrado y quedó bajo resguardo como parte de las actuaciones judiciales iniciadas a raíz del caso.

La recuperación del dispositivo constituyó uno de los resultados centrales del procedimiento, ya que permitió restituir el elemento denunciado como robado y aportar evidencia para la investigación en curso

Luego y tras concretarse la aprehensión del arrebatado, este fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente quedó alojado en la seccional, donde permaneció a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La causa quedó bajo la órbita judicial para el avance de las actuaciones y la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder en relación con el episodio denunciado.

De esta manera, el procedimiento desarrollado por efectivos de la Comisaría Novena permitió esclarecer de manera inmediata un hecho de inseguridad ocurrido en el sur de la Capital, recuperar el teléfono celular sustraído y poner al presunto responsable a disposición de la Justicia para la continuidad de la investigación.