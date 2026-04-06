Violento asalto a un joven estudiante de la Residencia Universitaria: le dieron un puntazo

Un brutal hecho de inseguridad alteró la tranquilidad de la zona norte de la capital durante la mañana del sábado, cuando un joven estudiante fue atacado mientras se encontraba sentado en la escalinata de ingreso a la Residencia Universitaria, sobre avenida Máximo Victoria.

El episodio, por la violencia descripta y por el lugar en el que ocurrió, generó una inmediata conmoción en el entorno universitario y en los vecinos del sector. La agresión se produjo en un punto de circulación habitual, estrechamente vinculado a la vida académica y al tránsito diario de estudiantes.

La escena dejó instalada una fuerte preocupación por las condiciones de seguridad en un área que, por su cercanía con la Residencia Universitaria y por su ubicación sobre una arteria importante, suele registrar movimiento constante.

Preocupación entre estudiantes y vecinos

El hecho tuvo un fuerte impacto entre estudiantes y residentes de la zona, quienes manifestaron preocupación por tratarse de un espacio identificado con la actividad universitaria y considerado habitualmente como un sector transitado.

La avenida Máximo Victoria y su entorno inmediato constituyen un punto de referencia para quienes se desplazan hacia la residencia, por lo que el asalto despertó inquietud sobre la seguridad en horarios matutinos. La repetición del dato sobre la ubicación del episodio refuerza la centralidad del escenario donde ocurrió: la propia escalinata de ingreso al predio universitario.

La investigación

La causa quedó bajo investigación, con expectativas puestas en distintas herramientas tecnológicas instaladas en el lugar que podrían resultar determinantes para esclarecer lo sucedido. Según se informó, dentro del predio de la Residencia Universitaria existen cámaras de seguridad, cuyos registros podrían aportar imágenes del momento del ataque o de los movimientos previos y posteriores del agresor.

A esto se suma la presencia de un tótem de seguridad ubicado en inmediaciones de avenida Máximo Victoria y la rotonda, otro recurso que podría ser clave tanto para identificar al autor como para reconstruir la posible ruta de escape.

La expectativa de los investigadores está puesta en que estos dispositivos permitan obtener imágenes útiles para avanzar en la identificación del responsable.

Sin detenidos

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el asalto, por lo que la investigación continúa en etapa inicial. En paralelo, las autoridades de la Residencia Universitaria confirmaron un dato que agrega un nuevo elemento al caso: la víctima no figura en los registros de alojados del predio.

Ese aspecto podría resultar relevante para determinar las circunstancias en las que el joven se encontraba en el lugar al momento del ataque, así como para reconstruir sus movimientos previos.