Violento choque frontal entre un camión y una camioneta en Las Cañas

Un violento choque frontal entre un camión y una camioneta utilitaria generó preocupación este domingo en la localidad de Las Cañas, sobre la Ruta Nacional 64, donde personal policial y equipos médicos debieron desplegar un operativo de asistencia para atender a los ocupantes de ambos vehículos.

El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas y tuvo como protagonistas a un camión y una camioneta Renault Kangoo. Por causas que aún no fueron determinadas, ambos rodados colisionaron de frente en un tramo de la ruta nacional que atraviesa la mencionada localidad.

La magnitud del impacto motivó la rápida intervención de efectivos policiales y personal sanitario, quienes acudieron al lugar para asistir a las personas involucradas en el siniestro y coordinar las primeras tareas de emergencia. Mientras avanzan las actuaciones para establecer cómo se produjo el choque, las autoridades trabajaron en el lugar brindando atención a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Un músico resultó herido

Entre las personas afectadas por el siniestro se encuentra el reconocido músico Daniel Ferreira, según informaron medios locales, quien viajaba en la camioneta Renault Kangoo al momento de la colisión. Según la información difundida, Ferreira sufrió heridas de diversa consideración como consecuencia del fuerte impacto. Debido a la naturaleza de las lesiones, fue asistido en primera instancia por personal médico que llegó al lugar y posteriormente derivado de urgencia a la Capital de Catamarca para recibir atención especializada.

La noticia generó preocupación entre familiares, amigos y personas cercanas al artista, quien desde hace varios años se encuentra radicado en la localidad de Bañado de Ovanta.

El traslado sanitario se realizó luego de la evaluación médica efectuada en el lugar del accidente, en el marco del operativo desplegado para atender la emergencia.

El conductor del camión sufrió lesiones leves

Mientras tanto, el conductor del camión involucrado en el siniestro sufrió lesiones leves, de acuerdo con la información conocida tras el hecho. El hombre también recibió asistencia por parte del personal médico que trabajó en la zona, aunque su estado no requirió un traslado de urgencia como ocurrió con el ocupante de la camioneta.

La diferencia en las consecuencias físicas sufridas por los conductores refleja la violencia del impacto registrado en la Ruta Nacional 64, aunque las circunstancias exactas que derivaron en la colisión continúan siendo materia de investigación.

Conmoción y mensajes de apoyo al músico

La noticia del accidente generó repercusión entre familiares, amigos y personas vinculadas a Daniel Ferreira, especialmente debido al reconocimiento que posee en la comunidad y a su residencia desde hace varios años en Bañado de Ovanta.

Tras conocerse que el artista había sufrido heridas y que fue derivado de urgencia a la Capital, comenzaron a multiplicarse las expresiones de apoyo y los pedidos por su pronta recuperación. Familiares y amigos se unieron para manifestar públicamente sus deseos de mejoría para el músico, acompañándolo en este difícil momento luego del grave siniestro vial ocurrido en Las Cañas.

Una investigación en marcha

Mientras Daniel Ferreira permanece bajo atención médica tras haber sido trasladado a la ciudad de Catamarca y el conductor del camión se recupera de las lesiones leves sufridas, las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 64, en jurisdicción de Las Cañas, y dejó como saldo importantes daños y personas heridas, en un episodio que volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en las rutas de la provincia.

Las actuaciones iniciadas tras el accidente permitirán determinar qué ocurrió en los instantes previos a la colisión frontal que involucró al camión y a la Renault Kangoo en la que se trasladaba el músico Daniel Ferreira.