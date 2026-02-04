Violento episodio en Catamarca: cuatro demorados tras un robo y destrozos

En la madrugada de hoy, alrededor de las 04:30, efectivos de la Comisaría Décima intervinieron ante un presunto desorden en la intersección de la calle Vicario Segura y la avenida Güemes, tras un aviso emitido por el sistema SAE-911.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 39 años, quien manifestó que minutos antes había sido abordado por cuatro personas. Según su relato, una de ellas lo agredió físicamente y le sustrajo un teléfono celular marca Samsung modelo A04S. Posteriormente, los presuntos agresores habrían causado daños en un local comercial de la zona. Ante esta situación, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N.º 2.

De manera inmediata y a escasos metros del lugar del hecho, el personal policial procedió a la demora de un adolescente de 13 años. En tanto, en la intersección de la calle Mota Botello y la avenida Italia, fueron aprehendidos los otros tres involucrados, identificados con los apellidos Castro (20), Amaya (37) y Godoy (47).

Durante el palpado superficial de seguridad, los efectivos hallaron entre las pertenencias de uno de los aprehendidos el teléfono celular denunciado como sustraído, el cual fue secuestrado y puesto a resguardo.

Finalmente, todas las personas involucradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las medidas judiciales a seguir.