Violento episodio familiar en Catamarca: persecución y aprehensión de un joven

A las 09:00 de la mañana de hoy, un requerimiento del sistema de emergencias SAE-911 movilizó a efectivos de la Seccional Décima Tercera, quienes se constituyeron de inmediato en avenida Los Terebintos, entre calles Bélgica y España, escenario inicial de un episodio que rápidamente escaló en gravedad y dinámica operativa.

En el lugar, los uniformados tomaron contacto con una mujer de 35 años de edad, quien manifestó haber sido objeto de amenazas por parte de su hermano. En ese mismo contexto, y conforme a los procedimientos vigentes, la víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 8, instancia formal donde deberá quedar asentado el hecho denunciado para su posterior investigación.

Denuncia y contexto del conflicto intrafamiliar

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la situación se enmarca en un conflicto intrafamiliar que derivó en la intervención de personal policial preventivo. La denuncia de la mujer de 35 años constituyó el punto de partida de una serie de acontecimientos que se desarrollarían en cuestión de minutos, con un fuerte despliegue de recursos policiales.

La presencia de los efectivos en el sector no solo tuvo como objetivo asistir a la víctima, sino también contener la situación y prevenir una posible escalada de violencia, teniendo en cuenta la proximidad entre las partes involucradas y el contexto de tensión evidenciado.

Escalada del incidente y reacción del presunto autor

Es dable hacer mención que, en el momento en que los efectivos policiales se encontraban en el lugar, el presunto autor del hecho advirtió la presencia de los uniformados y se dio a la fuga a pie, iniciando una secuencia de hechos que complejizó el procedimiento.

El joven ingresó posteriormente a un domicilio ubicado en las inmediaciones, donde, lejos de deponer su actitud, se tornó agresivo con el personal policial, profiriendo insultos y manifestando una conducta hostil. En ese contexto, intentó además arrojar elementos contundentes contra los efectivos, lo que incrementó el nivel de riesgo de la intervención.

Tras este episodio de agresión, el sujeto volvió a emprender la huida, desplazándose nuevamente a pie por la zona.

Persecución y coordinación interinstitucional

Ante la continuidad de la fuga y la situación de riesgo generada, se activó un operativo de persecución que contó con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira y del Grupo GIR-Norte.

La intervención conjunta permitió articular un despliegue coordinado en el sector, orientado a lograr la localización e intercepción del individuo. La persecución se extendió por distintas arterias de la zona norte, hasta culminar en avenida Los Terebintos, entre calles Las Rosas y Reina de Los Humildes, donde finalmente se concretó la aprehensión del sospechoso.

Aprehensión de Vargas y medidas judiciales

En el lugar fue reducido y detenido un joven identificado como Vargas (28), quien fue inmediatamente trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente.

Según se informó oficialmente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas procesales a seguir en relación con el hecho investigado y la conducta desplegada durante el procedimiento.