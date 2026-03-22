Violento intento de robo en Catamarca: un detenido tras agredir a una joven en un comercio

Un grave hecho de inseguridad se registró en el Oeste de la Capital donde un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un intento de robo con agresión física en un local comercial.

El episodio tuvo lugar en un comercio ubicado sobre la Avenida Güemes al 700, donde efectivos de la Comisaría Primera acudieron tras ser alertados sobre una situación violenta. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con una joven mujer de 21 años, quien relató lo ocurrido minutos antes.

Según el testimonio de la damnificada, un hombre ingresó al local con intenciones de sustraerle sus pertenencias. Sin embargo, al no lograr concretar el robo, el agresor reaccionó con violencia.

De acuerdo a su declaración, el sujeto intentó sustraerle pertenencias dentro del comercio, como no logró su cometido, este la agredió físicamente, al punto que la hizo caer pesadamente al suelo. Seguidamente el sujeto se dio a la fuga tras el ataque.

El hecho dejó a la víctima en una situación de vulnerabilidad, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Asistencia médica y procedimiento judicial

Tras el ataque, la joven fue asistida en el lugar por profesionales del SAME, quienes le brindaron atención médica inicial. Posteriormente, fue invitada a formalizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, instancia clave para el avance de la causa.

Este paso forma parte del procedimiento habitual en este tipo de hechos, donde la denuncia formal permite activar la investigación judicial y establecer responsabilidades.

Operativo policial y detención del sospechoso

Una vez tomada intervención, se desplegó un operativo para dar con el presunto autor del hecho. En este sentido, el trabajo conjunto de distintas áreas resultó determinante.

Participaron del procedimiento personal de la Comisaría Cuarta y efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia.

Tras realizar tareas específicas de búsqueda y relevamiento, los uniformados lograron aprehender al sospechoso, identificado como un hombre de apellido Oliva, de 38 años.

La detención se concretó en un corto lapso desde ocurrido el hecho, lo que permitió avanzar rápidamente en el proceso judicial.

Luego de su aprehensión, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.