Violento intento de robo y daños en el Parque Industrial El Pantanillo

En horas de la tarde de hoy, precisamente a las 18:10, se produjo un procedimiento policial en inmediaciones del Parque Industrial El Pantanillo, donde numerarios de la Seccional Décima llevaron adelante la aprehensión de un joven identificado por su apellido Ávalos (21 años).

De acuerdo con los datos del hecho, el joven habría sido sorprendido tras protagonizar un episodio de daños materiales y tentativa de ingreso indebido a un establecimiento fabril de la zona. La secuencia comenzó cuando el individuo, según se indicó, cortó el alambrado perimetral del predio industrial y provocó daños en el candado de un depósito perteneciente a una fábrica ubicada en el lugar.

El accionar fue advertido en el momento por personal de seguridad privada, lo que motivó que el sospechoso decidiera emprender la fuga inmediatamente. Sin embargo, su intento de escape fue breve, ya que fue interceptado a los pocos metros por efectivos policiales que arribaron rápidamente al sector.

La fuga y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad

El episodio se desarrolló en un corto lapso temporal, en el cual la situación escaló desde un daño material inicial hasta una persecución inmediata. Al percatarse de la presencia del personal de seguridad privada, el joven Ávalos optó por retirarse del lugar, iniciando una huida que no logró concretarse con éxito debido a la rápida intervención policial.

La Seccional Décima, cuyos numerarios actuaron en el procedimiento, logró concretar la aprehensión en las inmediaciones del parque industrial, evitando así que el individuo pudiera alejarse del perímetro del hecho. La intervención se desarrolló de manera inmediata tras el alerta inicial, lo que permitió reducir el margen de desplazamiento del sospechoso.