Violento operativo tras robo en una farmacia de Catamarca: persecución, agresiones y detenidos

En las primeras horas del día, exactamente a las 04:15, efectivos policiales de la Seccional Quinta fueron comisionados a la avenida Ahumada y Barros al 900, tras recibir una alerta que marcaría el inicio de un operativo de alta complejidad.

En el lugar, una mujer mayor de edad informó a los uniformados que dos personas, de ambos sexos, habrían perpetrado un ilícito en una farmacia de la zona. Según su relato, los sospechosos se dieron a la fuga inmediatamente después de cometido el hecho, lo que obligó a una rápida reacción policial para intentar localizarlos.

La información brindada permitió a los agentes desplegar un rastrillaje en el sector, orientado a identificar a los presuntos autores del delito.

Persecución y fuga: un intento desesperado por evadir a la policía

Minutos más tarde, mientras realizaban recorridos preventivos, los efectivos lograron divisar a un individuo en la intersección de las calles Congresal Centeno y Andrés de la Vega y Castro. La actitud del sujeto resultó sospechosa, ya que al advertir la presencia policial emprendió una huida inmediata.

Ante esta situación, se inició una persecución que se extendió por varias cuadras, elevando el nivel de tensión en el procedimiento. La misma culminó en la intersección de Santa Cruz y San Juan, donde los uniformados lograron interceptar al sospechoso.

Sin embargo, lejos de deponer su actitud, el individuo —identificado posteriormente como un joven de apellido Leiva, de 28 años— volvió a escapar, ingresando de manera repentina a un domicilio del lugar en un intento por eludir su aprehensión.

Escalada de violencia: agresiones y amenazas al personal policial

El operativo tomó un giro crítico en ese momento. Un grupo de personas presentes en el lugar intervino de manera hostil, arrojando elementos contundentes contra el personal policial.

Como consecuencia de esta agresión, un Cabo de Policía resultó lesionado, tras recibir el impacto de uno de estos objetos. La situación se tornó aún más grave cuando una de las personas involucradas amenazó a los efectivos con un arma blanca, incrementando el riesgo para todos los presentes.

Este episodio evidenció no solo la resistencia a la autoridad, sino también un contexto de violencia directa contra los agentes intervinientes.

Refuerzos y control de la situación

Frente a la magnitud del incidente, se requirió la colaboración de otras unidades. Se sumaron al operativo efectivos de las Seccionales Segunda y Décima, junto con Motoristas del COEM-Kappa, quienes trabajaron de manera coordinada para restablecer el control.

Tras el despliegue conjunto, finalmente se logró la aprehensión de Leiva (28), principal implicado en la persecución, además de la detención de otras dos sujetos de apellidos García (19) y Calderón (34).

Asimismo, durante el procedimiento se procedió al secuestro de un cuchillo tipo tramontina y $102.300 en efectivo.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, estos elementos estarían directamente relacionados con la causa en investigación.

Intervención judicial y medidas posteriores

Tras el operativo, los tres aprehendidos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde ese organismo judicial se impartieron las directivas a seguir, orientadas a avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado inicialmente en la farmacia, así como en las responsabilidades derivadas de las agresiones al personal policial.