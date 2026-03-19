Violento procedimiento en Catamarca: policías heridos tras una persecución

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada en la zona oeste de la Capital terminó con efectivos lesionados, un detenido y un grupo de personas que intervino violentamente para entorpecer el accionar de las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 02:00, cuando numerarios de la Seccional Quinta realizaban recorridos preventivos y, en la intersección de avenida Misiones y calle San Juan, intentaron identificar a dos sujetos que se encontraban en el lugar.

Al advertir la presencia policial, ambos individuos emprendieron la huida a pie, y en ese contexto, uno de ellos se despojó de elementos que llevaba consigo, lo que motivó la inmediata reacción de los uniformados.

Persecución y aprehensión

Tras el intento de identificación frustrado, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras. El seguimiento culminó en la intersección de las avenidas Güemes y Ahumada y Barros, donde lograron concretar la aprehensión de uno de los sospechosos.

El detenido fue identificado como un joven de apellido Vega, de 29 años, quien quedó bajo custodia policial en el marco del procedimiento.

Hasta ese momento, el operativo se desarrollaba dentro de los parámetros habituales de intervención, pero la situación escaló rápidamente tras la irrupción de terceros.

Intervención de un grupo y agresión a los efectivos

En el momento de la aprehensión, se hicieron presentes aproximadamente 15 personas, quienes comenzaron a entorpecer el procedimiento policial. Según se informó, el grupo no solo intentó interferir en el traslado del detenido, sino que además protagonizó un episodio de violencia directa contra los uniformados.

Las agresiones incluyeron:

Arrojo de elementos contundentes.

Golpes de puño.

Puntapiés contra el personal policial.

Este accionar obligó a los efectivos a solicitar refuerzos ante la escalada del conflicto, que comprometía la seguridad del procedimiento y del personal interviniente.

Refuerzos y control de la situación

Ante el escenario de violencia, los efectivos de la Seccional Quinta solicitaron la colaboración de otras unidades policiales, lo que permitió restablecer el control en el lugar.

Intervinieron en el operativo:

Personal de la Comisaría Sexta.

Motoristas del COEM-Kappa.

Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FENIX).

Con la llegada de los refuerzos, se logró disuadir a las personas que participaban de las agresiones y garantizar la continuidad del procedimiento sin mayores incidentes.

Consecuencias del operativo

Como resultado del enfrentamiento, dos efectivos policiales resultaron lesionados:

Un Sargento.

Un Oficial Subinspector.

Ambos radicaron las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 5, formalizando así las actuaciones vinculadas a las agresiones sufridas durante el procedimiento.

Por su parte, el joven aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que continuará con las actuaciones judiciales pertinentes.