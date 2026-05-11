Violento provocó disturbios, fue agresivo y terminó detenido

Efectivos de la Comisaría departamental Santa María arrestaron a un hombre de apellido Guerra, de 46 años, sospechado de infringir el Código de Faltas de la Provincia luego de protagonizar un episodio ocurrido en inmediaciones de un local bailable de la ciudad de Santa María.

El procedimiento policial se desarrolló mientras uniformados realizaban un servicio adicional en un establecimiento ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y 25 de Agosto, en esa ciudad del departamento homónimo. De acuerdo con la información oficial difundida, el hombre habría proferido insultos contra los efectivos policiales que se encontraban trabajando en el lugar.

Como consecuencia de la situación, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

El procedimiento

Según se informó, el operativo fue llevado adelante por personal policial perteneciente a la Comisaría Departamental Santa María, que se encontraba cumpliendo tareas de servicio adicional en un local bailable.

El episodio ocurrió en un sector céntrico de la ciudad, específicamente en la esquina de las avenidas 9 de Julio y 25 de Agosto, un punto habitual de circulación y concentración de personas durante horarios nocturnos. En ese contexto, el hombre de apellido Guerra habría mantenido una actitud agresiva verbalmente hacia los uniformados que prestaban servicio en el lugar.

La situación derivó en la intervención policial y posteriormente en el arresto del sospechoso.

La infracción

Tras lo ocurrido, el hombre fue trasladado a la seccional policial correspondiente, donde quedó alojado por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

La actuación policial quedó enmarcada dentro de las disposiciones vigentes relacionadas con contravenciones y conductas consideradas inapropiadas o contrarias al orden público. De acuerdo con lo informado oficialmente, la medida fue adoptada luego de que el hombre presuntamente insultara al personal policial que cumplía funciones de seguridad en el lugar.