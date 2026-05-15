Violento vuelco: un joven perdió el control de su automóvil

Un nuevo siniestro vial volvió a generar preocupación en el departamento El Alto luego de que un automóvil protagonizara un vuelco sobre una calle pública que une las localidades de Tapso y Colonia de Achalco. El hecho dejó como saldo a un joven de 28 años con lesiones que demandaron asistencia médica y posterior traslado a un centro de salud de la provincia de Santiago del Estero.

El episodio ocurrió en una vía de circulación utilizada para conectar distintos sectores de la zona y tuvo como protagonista a un automóvil Volkswagen Gol de color rojo conducido por Miguel Alejandro Rodríguez, de 28 años.

De acuerdo con la información difundida, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando a un costado de la banquina. El hecho movilizó a personal policial y sanitario, que acudió rápidamente al lugar para asistir al joven y realizar las actuaciones correspondientes.

El vuelco y las circunstancias del siniestro

El accidente se produjo sobre una calle pública ubicada entre las localidades de Tapso y Colonia de Achalco, en jurisdicción del departamento El Alto.

Según las primeras informaciones, el automóvil Volkswagen Gol de color rojo circulaba por el sector cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor perdió el dominio del vehículo. Tras esa maniobra, el rodado terminó volcando a un costado de la banquina.

La violencia del episodio generó lesiones en el conductor, lo que motivó la inmediata intervención de personal médico de la zona. Hasta el momento, las circunstancias exactas que derivaron en el siniestro vial son motivo de investigación judicial.

La escena fue preservada por efectivos policiales mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Asistencia médica y traslado del conductor

Producto del vuelco, el conductor sufrió lesiones que requirieron atención médica inmediata. Personal sanitario de la zona acudió al lugar del accidente para brindar las primeras asistencias y evaluar el estado de salud del joven.

Posteriormente, debido a las lesiones sufridas, Miguel Alejandro Rodríguez fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero. El operativo de asistencia y derivación se realizó luego de la intervención inicial en el lugar del hecho, donde se desplegaron tareas de emergencia para atender la situación.

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones respecto al carácter de las lesiones, aunque sí se confirmó que el joven debió ser derivado a un centro de salud para recibir atención especializada.

Intervención policial y judicial

Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría de Tapso trabajaron en el lugar llevando adelante las actuaciones correspondientes. El procedimiento incluyó las tareas iniciales de relevamiento y toma de información para establecer las circunstancias en las que ocurrió el vuelco.

Asimismo, tomó conocimiento del caso la Unidad Judicial N°12, mientras que la investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. La participación de las autoridades judiciales permitirá avanzar en la determinación de las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo y posterior vuelco.