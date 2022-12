Visualizaron los dispositivos y se enviaron a otra provincia las imágenes de la cámara de seguridad

Durante gran parte del día el fiscal, el abogado Gabriel Díaz, defensor de Silvina Nieva -única imputada en la causa, pero en libertad- y su par, Iván Sarquis, en representación de los hijos de la víctima, se apersonaron en el laboratorio satelital del Poder Judicial ubicado en Valle Viejo y participaron de la visualización de algunos de los teléfonos celulares y de computadoras, que le fueron secuestradas a la víctima, a la imputada y a familiares de ambas partes. Si bien los especialistas lograron acceder a las cuentas de Google, no pudieron hacerlo en todos los artefactos, por lo que algunos de ellos fueron remitidos a Gendarmería Nacional para su apertura. En cuanto al contenido de la información que se extrajo de los dispositivos, no trascendieron detalles, señalando las fuentes consultadas que se busca no entorpecer la investigación y permitir que se produzcan todas las pruebas correspondientes.

Extraoficialmente trascendió que la fiscalía, que es la que dispuso dicha medida, busca reforzar la hipótesis de la autoría en el hecho de Nieva, pero sin que se descarten otras líneas de investigación.

A otra provincia

Como dato importante, también se supo que el video de la cámara de seguridad que captó supuestamente a Nieva en las inmediaciones del domicilio de Rojas el día del crimen fueron remitidas por orden del fiscal a una vecina provincia para que se procure buscar mayor nitidez en la imagen, que si bien para la fiscalía la persona que se observa en la misma sería Nieva, la defensa lo niega. En relación con ello, se aguarda también el resultado de los cotejos realizados a la ropa que se le secuestró a la única imputada el día de su arresto.