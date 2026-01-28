Volcó camión en la RN 60: se conoció la identidad del conductor

Un nuevo siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 60, a la altura de la Quebrada de La Cébila, uno de los tramos más transitados y complejos de la red vial del oeste catamarqueño. El hecho involucró el vuelco de un camión, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona.

Según la información oficial, el accidente ocurrió entre los kilómetros 1.152 y 1.153 de la RN 60, un sector caracterizado por su geografía sinuosa, pronunciadas curvas y cambios de pendiente, factores que suelen exigir una conducción atenta y responsable, especialmente durante la noche y la madrugada.

Según indicaron a La Unión, en cuanto a los datos del vehículo, se trata de un camión Scania, conducido por Héctor Averlardo Milache de 38 años, con domicilio en Rio Negro. En cuanto al estado del camionero, se indicó que no sufrió lesiones de consideración y que todo el evento se circunscribe a solo daños materiales.

En el sitio trabajan efectivos de la Policía, junto con peritos especializados, quienes llevan adelante las tareas de control, asistencia y análisis para determinar las causas del accidente. La presencia de personal en la calzada obliga a implementar medidas preventivas, por lo que se recomienda disminuir la velocidad y respetar estrictamente la señalización colocada en la zona.

Desde los organismos de seguridad vial remarcaron la importancia de extremar las precauciones al circular por este tramo de la Ruta Nacional 60, no solo por la complejidad del terreno, sino también por las condiciones de visibilidad reducida durante las primeras horas del día. En ese sentido, insistieron en mantener una distancia prudente entre vehículos, evitar maniobras imprudentes y acatar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

La Quebrada de La Cébila es un corredor estratégico que conecta distintas localidades de Catamarca con la provincia de La Rioja, y registra un intenso tránsito de vehículos particulares y de transporte de carga. Por esta razón, los siniestros viales en la zona suelen generar demoras y riesgos adicionales para quienes circulan por el sector.