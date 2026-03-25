Volcó un camión con salmuera en Ruta 60: un herido y activan operativo ambiental

Un camión cisterna que transportaba salmuera volcó en la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 66, según informó la empresa Zijin-Liex S.A mediante un comunicado oficial.

El incidente movilizó de inmediato a los equipos de la firma, que activaron los procedimientos correspondientes ante este tipo de घटनarios. La situación generó preocupación no solo por el estado del conductor, sino también por los posibles efectos ambientales derivados del vuelco del vehículo que transportaba la sustancia.

El estado del conductor: herido y bajo observación

Como consecuencia del siniestro, el conductor del camión resultó con una lesión en uno de sus brazos. De acuerdo con la información brindada por la empresa, fue asistido en el lugar por personal propio en una primera instancia.

Posteriormente, el trabajador fue trasladado a un centro de salud para una atención más completa. Según el parte difundido, actualmente se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica.

La rápida intervención del personal en el lugar permitió estabilizar la situación inicial del conductor y garantizar su traslado para el seguimiento correspondiente.

Activación de protocolos de emergencia

Tras el vuelco, la empresa indicó que se procedió a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes.

Entre las acciones implementadas se destacan medidas de control en la zona del accidente, intervención de equipos técnicos especializados y monitoreo permanente de la situación.

El objetivo central de estas medidas es prevenir y mitigar posibles impactos ambientales derivados del derrame de salmuera, una sustancia cuya dispersión requiere evaluación técnica específica.

Evaluación ambiental en curso

La firma señaló que las tareas de control y evaluación continúan en desarrollo, bajo la supervisión de equipos técnicos especializados. Estas labores apuntan a determinar el alcance del incidente y establecer si se produjeron efectos en el entorno.

Además, se informó que se llevará adelante un seguimiento continuo de la situación, cuyos resultados serán comunicados oportunamente. Este proceso incluye tanto el análisis del sitio como la evolución de las condiciones tras la implementación de las medidas de contención.

Notificación a las autoridades

En su comunicado, Zijin-Liex S.A precisó que el hecho fue debidamente informado a las autoridades competentes, en cumplimiento de la normativa vigente.

Este paso forma parte de los procedimientos obligatorios en casos de incidentes que involucran transporte de sustancias, asegurando la intervención de los organismos correspondientes y la supervisión institucional del caso.

Continuidad del monitoreo

La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad de sus trabajadores, el cuidado del ambiente y la transparencia en la información. En ese marco, indicó que continuará:

Manteniendo un diálogo permanente con las autoridades

Informando sobre la evolución de la situación

Sosteniendo las tareas de control y evaluación

El vuelco del camión cisterna en la Ruta Nacional 60 dejó como saldo un trabajador herido —aunque fuera de peligro— y activó un operativo integral que combina asistencia médica, control ambiental y seguimiento técnico.

Mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del accidente, el foco permanece puesto en la evaluación de posibles impactos y en la implementación de medidas que permitan garantizar la seguridad y la protección del entorno.