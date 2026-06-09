Voraz incendio en Valle Viejo: una madre y su hijo murieron atrapados por las llamas

El hecho se registró alrededor de las 4:15 en una casa situada en el Loteo Los Abuelos, donde, por causas que aún son materia de investigación, se habría originado un foco ígneo en una de las habitaciones del inmueble. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron hacia otros sectores de la vivienda, generando una situación dramática para las personas que se encontraban en el interior.

La magnitud del incendio movilizó a efectivos policiales, bomberos y personal de emergencia, que trabajaron intensamente para controlar el fuego y asistir a los sobrevivientes de una tragedia que conmocionó a la comunidad de Valle Viejo.

Una emergencia que se desató en plena madrugada

Según la información proporcionada, el incendio comenzó durante las primeras horas de la madrugada. El fuego se habría iniciado en una de las habitaciones de la vivienda y avanzó rápidamente por el resto de la estructura.

La velocidad con la que se propagaron las llamas habría dificultado las posibilidades de reacción de quienes se encontraban dentro del domicilio. Mientras el fuego consumía distintos sectores de la casa, algunos integrantes de la familia intentaron escapar de la emergencia.

Sin embargo, no todos lograron salir a tiempo. Las consecuencias fueron devastadoras y terminaron cobrando la vida de dos personas que quedaron atrapadas dentro de la vivienda.

Las víctimas fatales de la tragedia

Las autoridades identificaron a las víctimas como Cristina Almonacid, de 47 años, y su hijo Max Ledesma, de 14 años.

Ambos quedaron atrapados por el avance del fuego y fallecieron en el lugar a causa del siniestro. La noticia generó una profunda conmoción debido a las características del hecho y a la pérdida de dos integrantes de una misma familia en circunstancias tan dramáticas.

Mientras las llamas avanzaban por la vivienda, madre e hijo no lograron ponerse a resguardo, quedando atrapados dentro del inmueble. Las pericias deberán determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho y los factores que derivaron en el fatal desenlace.

Dos jóvenes lograron escapar del incendio

En medio de la desesperación y el avance del fuego, dos jóvenes consiguieron abandonar la vivienda antes de que las llamas alcanzaran toda la estructura.

Se trata de una joven de 19 años y su hermana de 16 años, ambas hijas de Cristina Almonacid. Las adolescentes advirtieron el avance del incendio y lograron salir del domicilio a tiempo, evitando quedar atrapadas dentro del inmueble.

No obstante, la exposición al humo generado por la combustión provocó complicaciones que requirieron asistencia médica inmediata. Posteriormente, ambas fueron atendidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) debido a la inhalación de monóxido de carbono.

Su rápida evacuación resultó fundamental para evitar consecuencias aún más graves en el marco de una situación de extrema peligrosidad.

El intenso trabajo de bomberos y policías

Tras el alerta sobre el incendio, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar. Participaron efectivos de las comisarías de San Isidro y Santa Rosa, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y resguardo de la zona afectada.

Asimismo, intervino personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, que trabajó para combatir las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose.

A las tareas también se sumaron los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, quienes colaboraron en el operativo de extinción del incendio. El trabajo coordinado entre los distintos organismos permitió controlar el siniestro luego de varias horas de labor en una escena marcada por la destrucción y el dolor.

Investigación en marcha para determinar las causas

Con el incendio ya sofocado, las autoridades comenzaron las actuaciones correspondientes para establecer el origen del fuego. Por el momento, las causas que provocaron el inicio del foco ígneo no fueron determinadas y continúan siendo materia de investigación.

Los peritajes deberán esclarecer cómo se produjo el incendio, cuál fue el punto exacto de inicio y de qué manera se desarrolló la propagación de las llamas dentro de la vivienda.