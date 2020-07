38 recuperados y 28 casos activos

El COE informó anoche que no se detectaron nuevos casos positivos de Covid-19 en la provincia y el total acumulado de contagios se mantiene en 60.

La autoridades informaron que se registraron 8 nuevos pacientes recuperados y, por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 28 casos se consideran casos activos.

Por otro lado, ante el registro de un caso positivo en el informe nacional de pacientes de COVID-19, las autoridades del Ministerio de Salud explicaron que se realizó un reclamo formal desde el área de Epidemiología, para que se rectifique la información en cuestión, ya que en la jornada de ayer no se registraron -y, por ende, no se cargaron- casos positivos de coronavirus. Las autoridades no descartan que se trate de una persona que tiene domicilio en Catamarca, pero que fue detectada y aislada como caso positivo en otra jurisdicción.