48° Plenario del Parlamento del Norte Grande: Qué proyectos se aprobaron

Se llevó adelante en el Predio Ferial Catamarca el 48° Plenario del Parlamento del Norte Grande, donde el vicegobernador Rubén Dusso, junto al gobernador Raúl Jalil, recibieron a los vicegobernadores, vicegobernadoras, parlamentarios y parlamentarias que representan a las provincias del Noa y Nea.

Los representantes que encabezaron la comitiva de cada provincia, fueron de esta manera; Florencia López (La Rioja), presidenta del cuerpo; Rubén Dusso (Catamarca), vicepresidente del cuerpo; Carlos Neder (Santiago del Estero); Carlos Haquim (Jujuy), Antonio Marocco (Salta), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco), Pedro Braillard Poccard (Corrientes), Eber Solis (Formosa) y Carlos Arce (Misiones).

Durante esta segunda jornada de trabajo, se hicieron también presentes; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

Los parlamentarios y parlamentarias catamarqueñas fueron; Senadores y senadoras; Oscar Vera, José Misael Alaniz Andrada, Horacio Gutiérrez, Érica Inga, Virginia Del Arco; los diputados y diputadas; Marina Andrada, Analía Brizuela, Tiago Puente, Armando López Rodríguez; así como los senadores y senadoras invitadas fueron: José Luis Martínez, Norma Reales, Pío Carleta, Edgardo Seco, Gabriela Ybáñez, Héctor Fernández; y, también en calidad de invitada, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

El gobernador Raúl Jalil, quien recibió durante el acto, y en representación del gobierno, la Rosa de La Paz confeccionada por el célebre orfebre Juan Carlos Pallarols, celebró en el marco del plenario, la generación de políticas conjuntas con todo el norte argentino; “Tenemos muchas cosas que nos unen y debemos tomar decisiones conjuntas en este sentido”, dijo Jalil.

Luego de la bienvenida y los agradecimientos brindados a las y los presentes por el vicegobernador Dusso, el ministro Ferraresi, quien anunció que el año que viene se ejecutarán 91 mil viviendas en el norte argentino, se dirigió al foro expresando: “Debemos generar la distribución equitativa de la riqueza y trabajar en la construcción de un país federal. Cuando tomamos el gobierno había 55 mil viviendas paralizadas en toda la Argentina, y consideramos que la vivienda debe ser una política pública, es el estado el que tiene que intervenir para encontrar la disminución de las asimetrías”. También, cuando iniciamos el gobierno, el sector de la construcción tenía 200 mil trabajadores y hoy hemos superado el récord histórico de trabajadores de la construcción en un número de 460 mil. En Argentina hay tierras pero lo que no hemos tenido hasta ahora son políticas de tierra, por eso ayer nuestro equipo planteó 7 programas diferentes de suelo, ya que el único que puede democratizar el suelo es el Estado, para para que los pobres no vayan a suelos inundables y sin servicios, por eso es importante este tipo de políticas que nos permitirán un desarrollo equitativo. Propongo que a nuestros hijos no les dejemos solo una casa sino un país donde la vivienda sea un derecho, nosotros tenemos que cumplir no un sueño, si no un derecho. Tenemos que trabajar para que cada argentina y argentino tengan su vivienda y su trabajo en el lugar donde nacieron”.

Manzur, por su lado, se refirió al presupuesto nacional, en el cual se solicitó la inclusión de obras de infraestructura como las necesarias para el Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco, indicando que dicho presupuesto ya ingresó en el parlamento nacional: “Ahora está en manos de los senadores y diputados de la Nación. Son obras de infraestructura muy importantes y hay que tener en cuenta que éstas exceden a los períodos democráticos de gobierno, entonces, para esto tenemos que generar los consensos necesarios, decir que éstas son las obras que el norte argentino necesita y hay que llevarlas adelante independientemente de lo que sean las cuestiones de elecciones que tengamos en los periodos que marca nuestra democracia, y éstos son los ámbitos dónde hay que plantear esto. Por eso yo celebro que se emitan resoluciones como las de hoy, en donde la totalidad de los dirigentes del norte argentino se muestran de acuerdo y con una visión clara de dónde queremos ir. Debemos parar con la política de enlatados que bajan desde Buenos Aires y plantear las necesidades y las prioridades desde aquí, desde el interior”.

Proyectos aprobados

Algunas de las iniciativas aprobadas por el Parlamento del Norte Grande, en este 48° plenario, se encontraron:

Declarar a la fecha 11 de octubre de cada año como “Día del Norte Grande”, en homenaje a aquellos Gobernadores que dieron inicio a esta lucha que hoy es una realidad.

Generar Convenios de Reciprocidad, Colaboración y Asistencia Técnica con las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones, con el fin de promover la inclusión digital.

Proyecto para que las Legislaturas Provinciales del Norte Grande traten el marco regulatorio de la Producción de Bioinsumos.

Solicitud al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, implemente un “Plan de Alerta, Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en el Norte Argentino”.

Pedido para impulsar leyes que fomenten el uso de energías renovables y que garanticen la efectiva implementación de “Presupuestos con Perspectiva Ambiental”.

Solicitud a los Poderes Ejecutivos de las Provincias que integran el Parlamento a determinar las acciones pertinentes para la construcción de la infraestructura que mitigue el impacto geoambiental de la Región del Valle Calchaquí.

Solicitud a las Provincias que conforman el camino ancestral Qhapaq Ñam a realizar obras de infraestructura cercanas a las construcciones arqueológicas.

Declarar de Interés Regional a los Convenios celebrados entre el Poder Ejecutivo de la Provincia

de Catamarca y la Secretaría de Energía de la Nación, a efectos de ejecutar las obras de la Estación Transformadora de Energía Eléctrica “Ampajango” y el gasoducto troncal “Lavalle - Catamarca”.