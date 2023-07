A 18 días de las PASO, Larreta y Bullrich tensionan al máximo la interna de JxC

Arde la interna de Juntos por el Cambio. A 18 días de las PASO, los sectores que respaldan a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich aumentaron la tensión en las últimas horas con críticas cruzadas y planteos enfrentados respecto del rumbo que tiene que tomar el país en un próximo gobierno.

Este miércoles 26 de julio, Larreta aseguró que si llega a la Presidencia "no se repetirá" un blindaje con un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), y de esta forma se volvió a diferenciar de Bullrich, quien había afirmado estar dispuesta a solicitar la asistencia del organismo de crédito internacional para eliminar las restricciones cambiarias.

"El blindaje fue algo que hizo De la Rúa y no lo vamos a repetir. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo terminó ese gobierno después de ese préstamo? ¿Así vamos a arrancar un Gobierno?", señaló Larreta en declaraciones a CNN Radio.

El jefe de Gobierno, aliado al radicalismo y líder de las "palomas" del PRO, también se diferenció de su rival de interna respecto de los plazos de salida de las restricciones cambiarias. "Ningún economista serio dice que se puede sacar el cepo desde el primer día de un nuevo gobierno, porque no hay dólares en el Banco Central. Tenemos que hacerlo en la medida en que recompongamos credibilidad. No se trata de quién presenta el título más rimbombante, sino de quién tiene la capacidad de hacerlo", dijo Larreta, en un claro "palo" a la representante de los "halcones".

A estas diferencias sobre economía se suman las posiciones que tienen ambos dirigentes en relación a “cómo” pretenden “realizar los cambios” que -según ellos- necesita el país.

En uno de sus últimos cruces públicos, Larreta criticó a su rival al advertir que “los cambios no son a las trompadas” porque “la historia argentina demuestra que así no funcionó”, mientras la exministra de Seguridad pidió que “quienes creen que esa firmeza no es necesaria” deberán “explicar” cómo harán para “negociar con los corruptos”.

Pero la tensión no solo aumenta por las declaraciones de los protagonistas de la interna presidencial: este miércoles, el diputado nacional Fernando Iglesias -aliado de Bullrich- atacó al jefe de gobierno porteño por sus declaraciones sobre De La Rúa con una crítica alusiva al suicidio de René Favaloro.

“De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro”, escribió Iglesias en su cuenta personal de Twitter, haciendo referencia a que la eminencia de la medicina se quitó la vida cuando Larreta era titular del PAMI, una chicana que ya habían utilizado Alberto Fernández y Sergio Massa.

“Como legisladores y candidatos de la lista La Fuerza del Cambio que acompañamos la candidatura de Patricia Bullrich, no podemos menos que hacerle llegar nuestra máxima preocupación por expresiones de dirigentes de su sector”, plantearon en el texto, que estuvo firmado, entre otros, por Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo.