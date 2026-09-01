A 4 años del ataque, Máximo Kirchner apuntó contra la Justicia y alentó una candidatura de Cristina

Al encabezar un multitudinario acto frente al edificio de San José 1111, donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, apuntó duramente contra el Poder Judicial por dejar impune el intento de magnicidio contra su madre ocurrido hace exactamente cuatro años.

Rodeado de militancia, el diputado nacional de La Cámpora recordó que en los días previos al atentado de "Los Copitos", la esquina del domicilio de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, había sido lugar de encuentro de la militancia como reacción al pedido de condena del fiscal Diego Luciani en la causa judicial conocida como "Vialidad".

Veníamos de muchísimos días de un hostigamiento permanente, constante sobre su figura. Veníamos de episodios tan irracionales como esa puesta de vallas esa mañana, que por la tarde la gente muy amablemente las retiró. Veníamos de un escenario donde su figura, la figura de la compañera Cristina, había sido tratada por muchos medios de comunicación y por el fiscal Luciani, y por gran parte de una mafia enquistada en el Poder Judicial. Trataban a Cristina como una verdadera mierda humana, evocó.

Según dijo, desde esos sectores mediáticos y judiciales "empezaban a generar el contexto para que cuando se decidiera empezar a ejercer la violencia física, la supresión de su figura, nada llamara la atención e incluso muchos festejaran".

En esa línea, cuestionó que "quienes diseñaron el atentado y lo financiaron hoy están fuera del alcance del Poder Judicial", y lamentó que éste "nunca haya hecho lo más mínimo para saber cómo se pergeñó un ataque tan cobarde".

A su entender, si Cristina Kirchner "hubiera dado el brazo a torcer" contra quienes buscaban obturar el proceso político y económico de esos años "ni la hubieran querido matar ni la hubieran metido presa".

En otro pasaje de su discurso, el legislador opositor resaltó que la ex mandataria "tiene la autoestima alta", "hace gimnasia, lee todo, estudia, se prepara".

"Nos está diciendo que no nos quebremos, que puede haber momentos duros y difíciles. Pero Cristina no practica la autocompasión ahí arriba, no dice 'mirá lo que me pasa, mirá lo que me hacen'. Tiene la autoestima alta, se prepara y por eso fue a la ONU para reclamar por sus derechos políticos", sostuvo.

"Por eso llama la atención que muchos de esos que dicen que Cristina ya fue, no acompañen el pedido para que pueda presentarse en elecciones. Si ellos tienen razón y nadie quiere a la compañera, qué mejor que arrasarla en una elección. Pero saben que eso no va a pasar, no quieren que vote la gente", reprochó.

En otro orden, Máximo Kirchner cargó contra el presidente Javier Milei por su diatriba constante contra la prensa.

"Este Presidente que se queja, e insulta mucho a los periodistas, es un malagradecido porque sin muchos de esos periodistas que hoy él insulta nunca hubiera llegado a la presidencia de la Nación", consideró.

Al comienzo de su discurso, el líder de La Cámpora agradeció a todos los partidos políticos que firmaron el documento titulado "La democracia no admite la eliminación del adversario", asociado al atentado contra Cristina Kirchner.

Firmaron el texto el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Patria Grande, Nuevo Encuentro, Kolina, Unidad Popular, Partido Comunista, Principios y Valores, Movimiento Nacional Alfonsinista, Partido Solidario, Frente Grande, Forja, Partido de la Victoria, Encuentro Republicano Federal, Nueva Dirigencia, Frente Amplio por la Democracia, Libres del Sur, La Patria de los Comunes, Radicalismo Auténtico, Unidad Socialista, Espacio Popular, PTP-PCR y el Partido Intransigente.