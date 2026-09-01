El Gobierno nacional prepara el debate de la reforma electoral para este mes en el Senado

La conducción operativa del oficialismo experimentó una nueva escala de coordinación estratégica este martes, cuando Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, asumió la dirección de la Mesa Política semanal. Este cónclave se desarrolló durante poco más de dos horas y tuvo lugar de forma consecutiva a la habitual reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei.

Durante el cónclave ministerial previo, el primer mandatario centró su exposición en repasar "los logros del plan económico del Gobierno" y las diversas políticas implementadas por las carteras ministeriales. Asimismo, el espacio sirvió para dedicar una mención especial a las negociaciones diplomáticas por las Islas Malvinas, una temática que posteriormente continuó en la mesa política y que derivará en un anuncio de fuerte trascendencia institucional. El propio presidente Javier Milei protagonizará el jueves a las 21 una cadena nacional cuyo contenido permanece bajo estricta reserva. Dicho mensaje será grabado el mismo día, una vez que el mandatario retorne de su viaje a Chile, y su producción está siendo coordinada de manera conjunta con el canciller Pablo Quirno y la SIDE, organismo que responde políticamente al asesor Santiago Caputo.

La mesa política también funcionó como un espacio para que Karina Milei detallara los avances concretos en la organización de la visita del papa León XIV. Con el escenario económico y las medidas ministeriales ya cubiertas en la primera reunión de la jornada, el núcleo estratégico focalizó el resto de su tiempo en abordar la agenda legislativa que impulsa la administración central en el Congreso.

Radiografía de los asistentes y ausencias clave

El cónclave contó con una nutrida concurrencia de los principales estrategas del oficialismo, estructurando un espacio de toma de decisiones del cual salvo por el ministro de Economía, Luis Caputo, de viaje en Estados Unidos por el G20 de Finanzas, participaron todos sus miembros titulares. La nómina de presentes reflejó la primera línea de gestión y asesoramiento del Gobierno:

Karina Milei (secretaria general de la Presidencia)

Diego Santilli (jefe de Gabinete)

Ignacio Devitt (vicejefe de Gabinete)

Eduardo Menem

Martín Menem

Santiago Caputo (asesor presidencial)

Fabián Fernández (secretario de Comunicación)

Patricia Bullrich (senadora)

A diferencia de lo ocurrido en ediciones anteriores de este mismo espacio —reuniones que habían contado con la participación especial de un ministro, albergando primero a Federico Sturzenegger y luego a Sandra Pettovello—, en esta ocasión se resolvió prescindir de la incorporación de otra figura externa proveniente del Gabinete nacional.

El balance parlamentario y las prioridades en el Congreso

Hacia el interior de la coalición gobernante, los funcionarios repasaron el reciente triunfo del oficialismo en la Cámara de Diputados registrado la semana pasada. En aquella instancia, la administración logró dar media sanción a un conjunto de normativas clave, destacándose la reforma del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia fiscal. El articulado económico consolidó un respaldo numérico considerable en la cámara baja:

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: Aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

Ampliación del régimen de Inocencia Fiscal: Sancionada con 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.

No obstante, el mapa de prioridades legislativas exhibe realidades dispares de acuerdo con la cámara de origen y el tenor político de los proyectos. Por un lado, el denominado super RIGI, que también cosechó su media sanción en Diputados, transita actualmente el debate en comisiones de la Cámara alta, un ámbito donde el oficialismo todavía no logró reunir los consensos necesarios para alcanzar su aprobación definitiva.

En paralelo, fuera del estricto paquete económico, se encuentra próxima a discutirse en el Senado la reforma de la Ley de Salud Mental, iniciativa girada a la cámara en abril pasado. Dicha propuesta modifica 26 artículos de la norma vigente y flexibiliza los criterios de internación involuntaria, aunque continúa generando un fuerte rechazo y resistencia entre especialistas y organizaciones de derechos humanos.

La pulseada por la reforma electoral y el futuro de las PASO

El núcleo más álgido de la estrategia parlamentaria actual reside en el paquete de reforma electoral, un eje que contempla la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la incorporación del criterio de Ficha Limpia y las modificaciones sustanciales al financiamiento de las campañas. Este frente ha sido hasta el momento el más complejo para La Libertad Avanza en materia de negociaciones, debido a la resistencia persistente que oponen el PRO, la UCR y otros espacios aliados a desprenderse de las primarias.

Ante este panorama de fricción política, la estrategia parlamentaria diseñada por el Ejecutivo contempla discutir de forma prioritaria otros capítulos del paquete normativo y dejar para una instancia posterior el debate específico sobre las PASO.

Hacia adelante, el grueso de estas iniciativas tramita en el Senado, donde la senadora Patricia Bullrich adelantó que este mes comenzará el debate formal en comisiones. Si bien la comisión de Asuntos Constitucionales, que se encuentra presidida por el legislador oficialista Agustín Coto, todavía no formalizó la convocatoria administrativa, fuentes legislativas aseguraron que la fecha prevista para el inicio de la discusión será el 15 de septiembre.