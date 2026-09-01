Confirman que la tobillera de CFK no determina en qué sector del edificio está

Un informe judicial confirmó que la tobillera electrónica que utiliza Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de su prisión domiciliaria, no permite establecer con exactitud en qué sector del edificio ubicado en San José 1111 se encuentra la expresidenta.

El análisis sobre el funcionamiento y los alcances del dispositivo de monitoreo fue realizado por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), a pedido del juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal 2, encargado del control de ejecución de la condena de la exmandataria en la causa Vialidad.

El magistrado había solicitado precisiones sobre el sistema de vigilancia electrónica luego de que trascendiera que María Soledad Calle, dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), había adquirido un departamento ubicado en el piso inmediatamente inferior al que ocupa Fernández de Kirchner.

La compra de esa unidad motivó el pedido judicial para conocer con mayor precisión cuál es el alcance real de los mecanismos tecnológicos utilizados para monitorear los movimientos de la expresidenta dentro y fuera del inmueble.

El departamento adquirido en el piso inferior

Según la información incorporada al expediente, María Soledad Calle tiene estrechos vínculos con el kirchnerismo y La Cámpora y adquirió el departamento en agosto de 2025. La dirigente sindical se encuentra investigada por presunta administración fraudulenta de fondos sindicales, en el marco de un contrato entre la UOM y la empresa USEM SA.

El departamento comprado por Calle está situado un piso por debajo de la unidad que ocupa Cristina Fernández de Kirchner en el edificio de San José 1111. Esa circunstancia fue la que llevó al Tribunal a requerir información específica sobre la capacidad del sistema electrónico para determinar la ubicación de la persona monitoreada dentro de una construcción de varias plantas.

El objetivo del informe fue establecer qué datos puede aportar el dispositivo y cuáles son sus limitaciones a la hora de identificar la ubicación concreta de la expresidenta dentro del edificio.

Cómo funciona la tobillera electrónica

De acuerdo con el informe de la DAPVE, Fernández de Kirchner tiene colocada una tobillera electrónica que se comunica mediante radiofrecuencia con una unidad fija instalada en su propio domicilio.

El sistema establece una especie de "cerca virtual" y genera una alerta automática cuando la persona sometida al monitoreo sale del rango establecido, sin importar por qué lugar físico se produzca ese egreso. De manera complementaria, el dispositivo cuenta con un sistema de GPS vinculado a la tobillera, que permite registrar la ubicación geográfica durante los desplazamientos, aunque con el margen de precisión propio de esa tecnología.

La DAPVE fue precisa respecto de los límites del sistema: el GPS puede indicar una ubicación correspondiente al inmueble o a sus inmediaciones, pero no permite establecer con exactitud en qué sector de un edificio se encuentra una persona. Por ese motivo, el monitoreo no puede distinguir si la persona se encuentra:

Dentro de un departamento .

. En la terraza .

. En un pasillo .

. En una escalera .

. En otro piso del edificio.

El informe judicial, de este modo, permitió delimitar el alcance de la información que puede aportar el sistema de monitoreo electrónico en una estructura edilicia.

Las tres salidas registradas hacia la terraza

La DAPVE también ratificó cuáles fueron las únicas salidas registradas de Fernández de Kirchner hacia la terraza del edificio desde septiembre de 2025 hasta la actualidad. De acuerdo con el detalle informado, los registros corresponden a tres fechas de marzo de 2026:

9 de marzo de 2026: egreso a las 18:29 y regreso a las 19:01 , con una permanencia de 32 minutos .

egreso a las y regreso a las , con una permanencia de . 10 de marzo de 2026: egreso a las 17:26 y regreso a las 17:44 , durante 18 minutos .

egreso a las y regreso a las , durante . 30 de marzo de 2026: egreso a las 18:04 y regreso a las 18:14, por un lapso de 10 minutos.

El organismo ratificó que no se registraron otros egresos de la unidad funcional con destino a la terraza durante el período analizado.

La información formó parte de las precisiones requeridas en el marco del control judicial sobre la ejecución de la condena y el cumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria.

Otra certificación incorporada al expediente

Por último, la Justicia recibió también la certificación que había sido requerida al Juzgado Federal N°12 en relación con otra investigación vinculada. Según se informó, del análisis de las constancias incorporadas no surgió ningún elemento de interés para la tramitación del legajo de ejecución penal.

De esta manera, el informe de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica permitió establecer que la tobillera y su sistema complementario de GPS pueden detectar un eventual egreso del rango autorizado y registrar una ubicación geográfica durante los desplazamientos, pero no cuentan con la precisión necesaria para determinar el sector exacto de un edificio en el que se encuentra la persona monitoreada.

El documento también dejó asentadas las tres salidas hacia la terraza registradas en marzo de 2026 y precisó que no existieron otros egresos de la unidad funcional con ese destino desde septiembre de 2025 hasta la actualidad. La información quedó incorporada al control judicial de la ejecución de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.