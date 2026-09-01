Gremios docentes convocan a un nuevo paro universitario y paralizan al país

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales definió la realización de un paro nacional de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre, una medida que paralizará la actividad en todas las casas de altos estudios del país.

La decisión fue adoptada de forma unánime, luego del fracaso de la mesa de negociación paritaria entre las representaciones gremiales y el Poder Ejecutivo. Durante ese encuentro, el Gobierno nacional presentó una propuesta de incremento salarial que fue considerada por los sindicatos como insuficiente e inaceptable.

El principal punto de conflicto fue la oferta de un 3% de aumento para septiembre, que el Frente Sindical rechazó al considerar que no reconoce el atraso salarial acumulado ni responde a los reclamos planteados durante la negociación.

De esta manera, las facultades de todo el país se verán alcanzadas por la medida de fuerza, en un nuevo capítulo del conflicto que los gremios vinculan con la situación salarial y con el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

FEDUN cuestionó la propuesta del Gobierno

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) manifestaron que durante la audiencia "el Gobierno volvió a desconocer la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que obliga a recomponer nuestros salarios".

Según expresaron desde la organización, la propuesta del Ejecutivo se limitó a replicar la inflación correspondiente a junio, julio y agosto, con un adicional del 3% para septiembre, sin contemplar la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos meses. El sindicato que conduce Daniel Ricci difundió un comunicado de prensa en el que reafirmó su postura frente a la negociación y sostuvo que "sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad".

Para FEDUN, el conflicto no se limita a la cifra ofrecida para septiembre, sino que está directamente vinculado con la recomposición de los salarios y el cumplimiento de los compromisos establecidos en torno al financiamiento universitario.

CONADU calificó la oferta como una "provocación"

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) también expresó su rechazo a la propuesta y advirtió que el ofrecimiento representa "una provocación" para el Frente Sindical. La secretaria general de la organización, Clara Chevalier, detalló la posición que las representaciones gremiales llevaron a la mesa de negociación. Según explicó, el objetivo fue avanzar en la recuperación de las pérdidas acumuladas y abordar el conjunto de los temas pendientes.

"CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario", expresó.

El reclamo planteado por los gremios incluye, por lo tanto, una agenda que excede el aumento propuesto para septiembre y contempla diferentes aspectos vinculados con los salarios, el financiamiento y las condiciones pendientes dentro del sistema universitario.

Una agenda de reclamos más amplia

Además de la cuestión salarial, CONADU exigió que se aborden diversos compromisos pendientes durante la negociación paritaria. Entre los principales puntos reclamados se encuentran:

Escuelas preuniversitarias: la constitución formal de la mesa de negociación específica acordada en el acta del pasado 10 de junio .

la constitución formal de la mesa de negociación específica acordada en el acta del pasado . Convenio Colectivo de Trabajo: la discusión sobre el nomenclador salarial y los adicionales por títulos de posgrado .

la discusión sobre el y los . Presupuesto general: respuestas urgentes ante la falta de asignaciones para becas estudiantiles , gastos operativos de funcionamiento y financiamiento para los hospitales universitarios .

respuestas urgentes ante la falta de asignaciones para , y . FONID: su incorporación dentro de la agenda de discusión planteada por las representaciones gremiales.

su incorporación dentro de la agenda de discusión planteada por las representaciones gremiales. Recomposición salarial: la recuperación de lo perdido, incluyendo el 31,2%, agosto y los salarios adeudados, según el planteo expresado por CONADU.

La enumeración de estos temas fue presentada por los gremios como parte de una agenda integral que, según sostienen, debe ser abordada para resolver el conflicto.

"Solo estaban dispuestos a pagar un 3% más"

Al referirse a la propuesta presentada por el Ejecutivo, Clara Chevalier cuestionó que la respuesta del Gobierno no contemplara el conjunto de los reclamos planteados por las federaciones docentes.

"Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada", apuntó.

El rechazo de las federaciones fue unánime y derivó en la convocatoria al paro nacional de 24 horas para este miércoles. La medida paralizará las actividades en las universidades nacionales de todo el país.

El nuevo paro se produce luego del fracaso de la instancia de negociación y mantiene abierto un conflicto en el que los gremios reclaman una recomposición salarial, el tratamiento de los compromisos pendientes y el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario.

Con la huelga convocada para el miércoles 2 de septiembre, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales volverá a expresar su rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional y pondrá en el centro de la protesta una agenda que incluye el reclamo por la recuperación de lo perdido, el abordaje del FONID, las demandas de las escuelas preuniversitarias, la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo y las respuestas pendientes en materia de presupuesto, becas, gastos operativos y hospitales universitarios.