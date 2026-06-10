A un año de la condena a Cristina, la militancia volverá a manifestarse en San José 1111

Este miércoles se cumple un año de uno de los acontecimientos políticos y judiciales más trascendentes de los últimos tiempos en la Argentina: la ejecución de la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. La decisión de la Corte Suprema de hacer efectiva la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua significó un punto de inflexión en el escenario político nacional y generó una reacción inmediata tanto en el oficialismo como en el espacio político que conduce la ex mandataria.

La resolución judicial dejó al kirchnerismo en estado de conmoción y movilización permanente. Desde el primer momento, dirigentes, militantes y organizaciones afines denunciaron que la decisión constituía un caso de "proscripción" destinado a excluir a Cristina Kirchner del escenario electoral que comenzaba a configurarse.

Los días previos al fallo estuvieron atravesados por un clima de fuerte tensión social e institucional. El Partido Justicialista, que había elegido a la ex jefa de Estado como su presidenta, permaneció en estado de alerta deliberativo mientras se multiplicaban las reuniones políticas, las vigilias y las expresiones de respaldo.

El último discurso antes de la detención

El 9 de junio, un día antes de conocerse la decisión judicial, Cristina Kirchner encabezó lo que sería su último discurso presencial en la sede partidaria ubicada en Matheu 130.

En esa intervención se refirió a la inminencia de la detención domiciliaria y definió esa situación como un "certificado de dignidad" frente a lo que describió como una persecución impulsada por el "Partido Judicial". La expectativa generada por aquella jornada convocó a numerosos dirigentes del peronismo. Entre ellos estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien pese a su enfrentamiento político con Máximo Kirchner decidió acercarse para expresar su solidaridad con la ex presidenta.

Sin embargo, su presencia estuvo marcada por momentos de tensión. Según se informó, fue recibido con provocaciones por parte de militantes vinculados a La Cámpora.

San José 1111, epicentro de la militancia

En los días previos a la ejecución de la condena también se analizó la posibilidad de impulsar acciones de resistencia colectiva frente al arresto. Esa alternativa fue rápidamente descartada. Finalmente, Cristina Kirchner aguardó la notificación judicial dentro de su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Con el paso de las horas, esa dirección se transformó en un símbolo político para el kirchnerismo y en un lugar de referencia para miles de simpatizantes.

Desde el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema, el 10 de junio, comenzaron las concentraciones espontáneas frente al edificio. Durante semanas se sucedieron guardias de apoyo, vigilias permanentes y manifestaciones atravesadas por consignas contra la presunta proscripción de la ex mandataria.

La esquina de San José 1111 se convirtió así en un punto de peregrinación política que mantuvo una presencia constante de militantes y dirigentes.

El balcón y una polémica que dividió opiniones

Mientras el presidente Javier Milei y referentes del oficialismo celebraban la situación judicial de Cristina Kirchner, la ex mandataria encontró una forma de mantener el contacto con sus seguidores.

Desde el balcón de su vivienda comenzó a saludar regularmente a la militancia que se congregaba en la calle. Esas apariciones incluyeron muestras de afecto, saludos efusivos e incluso bailes que provocaban entusiasmo entre quienes se acercaban diariamente al lugar. Sin embargo, esas manifestaciones también generaron cuestionamientos. Diversos sectores consideraban que una persona condenada no debía adoptar actitudes que pudieran interpretarse como una banalización de la pena o que afectaran la convivencia cotidiana en el vecindario.

La controversia llegó incluso al ámbito judicial. Finalmente, la Justicia determinó que Cristina Kirchner podía utilizar el balcón de su domicilio siempre que lo hiciera con "buen juicio, prudencia y sentido común". Con esa definición se dio por cerrada la discusión y la ex presidenta continuó manifestándose desde ese espacio.

Movilizaciones, cortes y tensión social

Entre el 10 y el 12 de junio se desarrollaron cortes masivos organizados por sindicatos y movimientos sociales en distintos accesos estratégicos a la Ciudad de Buenos Aires.

Las protestas elevaron la tensión social en momentos en que la Corte Suprema aún definía aspectos vinculados a las condiciones de detención.

Mientras tanto, dentro del kirchnerismo se analizaba la posibilidad de convocar una movilización multitudinaria hacia los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la ex presidenta durante la notificación formal. Finalmente, Cristina Kirchner permaneció en su domicilio mientras avanzaban las definiciones judiciales.

El 17 de junio recibió de manera virtual la notificación oficial de la detención domiciliaria y comenzó inmediatamente a cumplir la condena impuesta.

Las condiciones de detención y los reclamos

El Tribunal Oral Federal 2 estableció una serie de condiciones para el cumplimiento de la pena.

Entre las medidas impuestas figuraban:

• Uso obligatorio de tobillera electrónica.

• Restricciones para recibir visitas.

Estas disposiciones fueron cuestionadas por el kirchnerismo, que las calificó como un "trato degradante" y discriminatorio.

A pesar de los reclamos presentados, los pedidos de revisión fueron rechazados por la Justicia y continúan sin modificaciones hasta la actualidad. El 18 de junio tuvo lugar una de las manifestaciones más importantes vinculadas al caso, con una movilización masiva hacia Plaza de Mayo que contó con una amplia participación social, pese a que la CGT decidió no adherir orgánicamente ni convocar formalmente a la marcha.

La campaña por "Cristina Libre"

Desde el inicio de la detención domiciliaria, Cristina Kirchner comenzó a recibir visitas de carácter político y personal de manera frecuente. La situación despertó nuevas controversias entre quienes consideraban que una dirigente inhabilitada no debía desarrollar actividad política. La discusión se profundizó cuando trascendió una reunión con nueve economistas.

A raíz de ese episodio, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso nuevas limitaciones al régimen de visitas:

• Un máximo de tres personas en simultáneo.

• Permanencia no superior a dos horas.

Desde entonces, Cristina Kirchner y su entorno sostienen un reclamo permanente para que esas condiciones sean modificadas, argumentando que resultan "objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias".

Paralelamente, la consigna "Cristina Libre" pasó a ocupar un lugar central dentro de la estrategia política y militante del kirchnerismo. La campaña se convirtió en uno de los principales ejes de movilización del sector, que busca instalar la situación judicial de la ex presidenta como una causa prioritaria dentro del campo opositor, aun cuando ello genere tensiones con otros espacios del peronismo, entre ellos el sector referenciado en Axel Kicillof.

A un año de la ejecución de la condena, el impacto político del fallo continúa presente. Las movilizaciones, los debates sobre las condiciones de detención y la vigencia de la campaña por la liberación de Cristina Kirchner siguen formando parte de una discusión que atraviesa al peronismo y al conjunto del sistema político argentino.