Sismos: piden al Gobierno que precise el estado del Sistema de Alerta Temprana AlertAR

En medio de las devastadoras consecuencias del terremoto en Colombia, el diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo para conocer el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR.

La iniciativa apunta a obtener información precisa sobre los avances del sistema, los plazos establecidos para alcanzar una cobertura nacional y las capacidades disponibles en la Argentina para detectar, medir y alertar a la población frente a sismos y otras catástrofes.

El planteo legislativo pone el foco en el tiempo de respuesta frente a una amenaza y en la posibilidad de que la población reciba una advertencia antes de que el evento pueda generar sus consecuencias más graves. En ese sentido, Gutiérrez sostuvo que una catástrofe no siempre puede evitarse, pero que sus consecuencias pueden reducirse si existe la capacidad de anticiparse.

"Una catástrofe no siempre puede evitarse, pero podemos reducir sus consecuencias si logramos anticiparnos. Argentina necesita un sistema capaz de detectar una amenaza y alertar, en el menor tiempo técnicamente posible, a la mayor cantidad de argentinos que puedan estar en peligro", explicó el legislador del Frente Renovador.

Qué busca conocer el proyecto

El pedido presentado por Gutiérrez busca establecer con precisión en qué momento AlertAR estará efectivamente operativo con alcance nacional y cuál es actualmente el grado de avance de su implementación.

Entre los puntos sobre los que solicitó información se encuentran también las empresas de telefonía móvil que estarán integradas al sistema y el tiempo que transcurrirá entre la detección de una amenaza por parte de un organismo especializado y la llegada del mensaje de alerta a los teléfonos celulares ubicados dentro de la zona de riesgo.

El objetivo del planteo es conocer no solamente si el sistema se encuentra en proceso de implementación, sino también cuáles serán sus capacidades concretas una vez que alcance el funcionamiento previsto.

La tecnología Cell Broadcast

Uno de los componentes centrales de AlertAR es la utilización de tecnología Cell Broadcast, una herramienta que permite transmitir advertencias de emergencia a teléfonos compatibles ubicados dentro de un área geográfica determinada.

Una de las características señaladas en el proyecto es que esta tecnología puede utilizarse sin necesidad de que los ciudadanos descarguen previamente una aplicación. De esta manera, las advertencias de emergencia pueden ser transmitidas directamente a los dispositivos compatibles que se encuentren dentro del área geográfica determinada.

El funcionamiento de esta herramienta forma parte de los aspectos sobre los cuales el legislador busca obtener precisiones, particularmente en relación con las empresas de telefonía móvil que estarán integradas y con el tiempo que demandará la transmisión de una alerta desde la detección de una amenaza hasta su recepción en los teléfonos ubicados en la zona de riesgo.

La articulación con los organismos especializados

El proyecto también requiere información acerca de la integración de AlertAR con distintos organismos científico-técnicos encargados del monitoreo de amenazas en el territorio nacional.

En particular, Gutiérrez solicitó conocer cómo se articulará la herramienta con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) y los restantes organismos científico-técnicos responsables de monitorear las distintas amenazas existentes en el país.

La integración entre estas estructuras aparece así como otro de los puntos centrales del pedido de información, ya que la iniciativa busca conocer las capacidades con las que cuenta el sistema para transformar la detección de una amenaza en una alerta dirigida a la población potencialmente afectada.

Sistema específico para alertas sísmicas

Además de las consultas vinculadas con AlertAR, Gutiérrez solicitó conocer si el Gobierno analiza implementar un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana.

El objetivo de este sistema sería permitir que la población pueda recibir una advertencia antes de la llegada de las ondas sísmicas de mayor capacidad destructiva. El planteo incorpora así una dimensión específica vinculada con los terremotos y con la posibilidad de aprovechar el tiempo existente entre la detección de un fenómeno sísmico y la llegada de las ondas con mayor capacidad destructiva.

En paralelo, el diputado requirió información sobre el estado de las estaciones sismológicas y acelerográficas existentes y consultó sobre la creación de un Programa de Modernización de la Red Sísmica Nacional.

Estos pedidos forman parte de una misma preocupación planteada en la iniciativa: conocer con qué infraestructura y capacidades cuenta actualmente el país para detectar y medir los fenómenos sísmicos y para advertir a la población frente a una eventual amenaza.

"El Estado tiene que trabajar para ganar ese tiempo"

El planteo de Gutiérrez se concentra finalmente en una variable considerada decisiva frente a una emergencia: el tiempo disponible para reaccionar.

El legislador remarcó que la diferencia entre el momento en que se detecta una amenaza y aquel en que la población puede recibir una advertencia puede ser determinante frente a una emergencia. "En una emergencia, una hora, diez minutos o incluso unos pocos segundos pueden separar la sorpresa de la posibilidad de protegerse. El Estado tiene que trabajar para ganar ese tiempo", recomendó Gutiérrez.

Con su proyecto de resolución, el diputado nacional busca que el Poder Ejecutivo precise el estado de implementación de AlertAR, sus plazos de alcance nacional, la integración con las empresas de telefonía móvil y los organismos especializados, además de las capacidades existentes para la detección y medición de amenazas.

El pedido también incorpora la situación de las estaciones sismológicas y acelerográficas, la eventual creación de un Programa de Modernización de la Red Sísmica Nacional y la posibilidad de implementar un sistema específico de alerta sísmica temprana. Todo el planteo fue presentado en el contexto de las consecuencias del terremoto ocurrido en Colombia y con el eje puesto en la capacidad de anticipación y respuesta frente a futuras emergencias.