Expo Catamarca 2026: presentaron en Buenos Aires la plataforma de negocios

La Expo Catamarca 2026 fue presentada en el auditorio de la Casa de Catamarca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una gira federal que busca sumar a empresas, cámaras, expositores y distintos actores económicos de todo el país a una iniciativa que aspira a consolidarse como una de las principales citas empresariales e industriales del Norte Argentino.

La presentación estuvo encabezada por el gobernador Raúl Jalil y el presidente de la Federación Económica de Catamarca (FEC), Marcelo Coll, quienes expusieron los principales lineamientos de una propuesta que tendrá como ejes centrales al Turismo, la Minería y las Economías Regionales.

La Expo se plantea como una plataforma de negocios y desarrollo, con una convocatoria dirigida a diferentes sectores productivos y empresariales. En ese marco, la iniciativa apunta a generar espacios para el intercambio, la vinculación y la concreción de oportunidades comerciales, industriales y de inversión.

La actividad en Buenos Aires reunió a empresarios, representantes de cámaras empresariales de distintos rubros y otros actores interesados en las oportunidades de inversión que ofrece Catamarca y la región. También participaron el ministro de Gobierno, Alberto Natella, junto a otros funcionarios y legisladores provinciales.

Una propuesta que articula lo público y lo privado

La organización de la Expo Catamarca 2026 está a cargo de la Federación Económica de Catamarca, en conjunto con el Gobierno provincial a través de diferentes áreas. La iniciativa cuenta además con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco de la Nación Argentina y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Esta articulación forma parte de la estructura con la que se busca desarrollar el evento y ampliar su alcance. La propuesta reúne a distintos actores institucionales y económicos en torno a una convocatoria que pretende poner en contacto a empresas y sectores productivos de Catamarca con potenciales socios, clientes e inversores de otras provincias.

Durante la presentación realizada en CABA, Marcelo Coll brindó un pormenorizado panorama sobre los espacios y el alcance del evento. El titular de la FEC destacó que la edición 2026 abarcará múltiples dimensiones comerciales, industriales y académicas.

Entre las herramientas previstas se encuentran las rondas de negocios preagendadas y los espacios destinados al networking, concebidos como instancias para favorecer el contacto directo entre los participantes y generar oportunidades de vinculación. La dimensión comercial se complementará así con una propuesta de carácter industrial y académico, ampliando los espacios de participación previstos para la Expo y proyectando una convocatoria que trasciende un único sector de actividad.

Jalil destacó el potencial de las rondas de negocios

El gobernador Raúl Jalil puso el foco durante su intervención en las oportunidades concretas que las rondas de negocios pueden generar para las empresas más importantes de todo el país.

El mandatario también expresó un fuerte respaldo al trabajo organizativo desarrollado por la Federación Económica de Catamarca, encabezada por Marcelo Coll, y remarcó el objetivo de fortalecer la participación empresarial en la próxima edición.

"La Expo Catamarca 2026 no solo es una vitrina de nuestra producción, sino un verdadero motor de negocios, empleo genuino e integración regional. Queremos que empresas de todas las provincias, especialmente de nuestra región se sumen a esta sinergia entre lo público y lo privado", remarcó Jalil.

La definición del gobernador sintetizó el sentido con el que la provincia impulsa la convocatoria: utilizar la Expo como un espacio de exposición, pero también como una herramienta para promover negocios, empleo e integración regional mediante la participación conjunta de los sectores público y privado.

Tres jornadas en el Predio Ferial Catamarca

La Expo Catamarca 2026 se desarrollará durante tres días, entre el 10 y el 12 de septiembre, en el Predio Ferial Catamarca.

La convocatoria estará abierta a operadores de los sectores empresarial, comercial, industrial y minero. En función de esta amplitud, la organización anuncia al encuentro como la convocatoria más importante y trascendente del año en materia institucional y económica. Los ejes principales estarán concentrados en:

Turismo.

Minería.

Economías Regionales.

A estos sectores se sumará una agenda que contempla dimensiones comerciales, industriales y académicas, junto con rondas de negocios preagendadas y espacios de networking.

De esta manera, el evento buscará concentrar en tres jornadas distintos ámbitos de intercambio y vinculación entre los participantes, con una convocatoria que pretende alcanzar a empresas y representantes de diferentes puntos del país.

Una gira federal para ampliar la convocatoria

La presentación realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forma parte de una gira promocional que integrantes de la Federación Económica de Catamarca vienen desarrollando en distintos puntos del país.

El objetivo de este recorrido es dar a conocer la iniciativa y convocar a nuevos expositores, ampliando la participación en la Expo Catamarca 2026 y fortaleciendo su carácter federal. Antes de la presentación en CABA, la Expo ya había sido presentada en distintos escenarios empresariales e institucionales.