Adelantos de coparticipación: Catamarca recibirá hasta $400.000 millones

El nuevo esquema sistematiza un mecanismo histórico de asistencia, fija una tasa del 15% y establece un tope global de $400.000 millones, en un escenario marcado por la caída real de las transferencias automáticas y la retracción de los recursos propios provinciales. El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial un decreto firmado por el presidente Javier Milei que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias por hasta $400.000 millones.

Se trata de fondos que pertenecen a las propias jurisdicciones por ley, pero que serán girados de manera anticipada con el objetivo de cubrir necesidades financieras inmediatas. La norma establece con claridad que esos recursos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, antes de que concluya este año.

La decisión se inscribe en un contexto de deterioro sostenido de los ingresos provinciales, con una marcada caída de las transferencias automáticas y señales de contracción también en la recaudación propia de los distritos.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Politikon Chaco, durante el primer trimestre las transferencias automáticas registraron una caída real de 6,4%. En paralelo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que la coparticipación mostró un retroceso de 7% interanual en marzo, al mismo tiempo que los recursos propios también exhibieron una dinámica contractiva.

Cómo funcionará el nuevo esquema

El punto central del decreto es la sistematización de un mecanismo que históricamente ya utilizaban las provincias, aunque ahora bajo un régimen con parámetros más definidos.

Entre los aspectos técnicos más relevantes se destacan:

Tope global de hasta $400.000 millones

Alcance para 12 provincias

Tasa del 15%

Reintegro dentro del mismo año fiscal

Asignación a cargo de la Secretaría de Hacienda

Evaluación según capacidad de repago y participación en la recaudación nacional

A diferencia del esquema tradicional, basado en pedidos mensuales de adelantos extraordinarios, el nuevo régimen reemplaza esa dinámica por una estructura más ordenada y con un límite total preestablecido.

Hasta ahora, las provincias debían informar sus necesidades de manera previa y luego el Gobierno definía los montos considerando su peso dentro de la masa coparticipable y su capacidad de devolución.

La novedad es que, si bien el decreto fija el techo global, no determina en la norma el monto específico para cada provincia. Esa tarea quedará bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda, que asignará los recursos según la situación financiera de cada distrito.

Un financiamiento más barato que el mercado

Uno de los datos centrales del esquema es la tasa del 15%, que aparece muy por debajo de las condiciones vigentes en el mercado. Según se detalla en la información base, el financiamiento para provincias se ubica entre 30% y 45%, por lo que el adelanto oficial ofrece una alternativa sustancialmente menos costosa para afrontar gastos corrientes.

El objetivo político y financiero del Gobierno es mantener margen de negociación con gobernadores aliados, evitando que las provincias recurran a endeudamiento más oneroso en un momento de caída persistente de recursos.

En los considerandos del decreto se señala que varias jurisdicciones manifestaron encontrarse "impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes", lo que motivó la intervención del Estado nacional.

Al tratarse de recursos de coparticipación federal que las provincias reciben por ley, el adelanto otorga liquidez inmediata, aunque a costa de reducir los envíos futuros, obligando a las administraciones a reordenar sus cuentas antes del cierre del ejercicio.

Las provincias alcanzadas por la medida

El esquema incluye a las siguientes jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Además, se recordó que Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026.

Se trata, en su mayoría, de provincias con alta dependencia de los recursos de origen nacional, una situación que se vuelve especialmente sensible en áreas donde los salarios explican entre el 70% y el 80% del gasto provincial, como educación, salud y seguridad.

La presión sobre las finanzas subnacionales quedó nuevamente reflejada en marzo, cuando las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras la coparticipación acumuló tres meses consecutivos de descenso con una caída real interanual de 7%.

En ese escenario, el adelanto de coparticipación emerge como una herramienta de corto plazo para sostener la liquidez de las provincias, frente a una caída persistente de ingresos que tensiona la capacidad de respuesta financiera de las administraciones locales.