El Rodeo es la sede de los actos centrales por el 25 de Mayo: desfile y la Fiesta del Niquixao

La localidad de El Rodeo albergará este lunes los actos centrales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada especialmente organizada para conmemorar una de las fechas más significativas de la historia argentina.

La celebración contará con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, vecinos, visitantes e invitados especiales que participarán de las distintas actividades previstas a lo largo de la mañana y el mediodía. El acto oficial estará encabezado por el intendente Armando Seco Santamarina, acompañado por representantes institucionales, fuerzas de seguridad y delegaciones escolares.

Desde el Municipio de El Rodeo y el Gobierno provincial remarcaron la importancia de mantener vivas las tradiciones patrias y los valores históricos vinculados a la Revolución de Mayo, mediante una convocatoria abierta a toda la comunidad. La jornada combinará ceremonias oficiales, encuentros comunitarios y expresiones culturales populares, consolidando a la villa ambateña como el escenario principal de la conmemoración provincial del 25 de Mayo.

El inicio de las actividades en la Escuela "Mariscal Sucre"

El cronograma oficial comenzará a las 8.30 con el izamiento de la Bandera Nacional en las instalaciones de la Escuela N° 247 "Mariscal Sucre". La ceremonia marcará el inicio formal de las actividades protocolares y contará con la participación de autoridades, alumnos, docentes y representantes de distintas instituciones locales. El acto de izamiento se desarrollará en el establecimiento educativo, uno de los espacios elegidos para gran parte de las actividades oficiales previstas para la fecha patria.

Posteriormente, a las 9.00, se llevará adelante el tradicional Desayuno Patrio. Allí, los presentes compartirán chocolate caliente en un encuentro pensado como espacio de integración y celebración comunitaria.

El desayuno patrio forma parte de una de las costumbres más representativas de las celebraciones del 25 de Mayo y busca recrear el espíritu de encuentro que caracteriza este tipo de jornadas conmemorativas en distintas localidades del país.

El desfile, eje central de la convocatoria

A las 10.00 tendrá lugar el desfile cívico-militar, considerado el acto central de la jornada organizada en El Rodeo. La convocatoria reunirá a:

Delegaciones escolares.

Fuerzas de seguridad.

Instituciones intermedias.

Organizaciones de la sociedad civil.

El desfile recorrerá uno de los momentos más tradicionales de las celebraciones patrias y permitirá visibilizar la participación de distintos sectores de la comunidad en el homenaje a la Revolución de Mayo.

La presencia de instituciones educativas y fuerzas de seguridad aportará el componente simbólico habitual de este tipo de ceremonias, donde se destacan los valores históricos y el sentido de pertenencia nacional. Además de las autoridades provinciales y municipales, se prevé la participación de vecinos y visitantes que acompañarán el desarrollo del acto principal en la localidad ambateña.

La Fiesta del Niquixao como cierre popular y cultural

Las actividades continuarán desde las 12.00 en el Polideportivo Municipal con la realización de la tradicional Fiesta del Niquixao. La propuesta se desarrollará como un espacio de encuentro popular que combinará gastronomía típica y espectáculos culturales, ofreciendo a residentes y turistas la posibilidad de participar de una celebración con fuerte identidad local.

La Fiesta del Niquixao se consolidará así como el cierre cultural de la jornada patria, integrando música, tradiciones y propuestas gastronómicas en el marco de los festejos oficiales por el 25 de Mayo.

Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de participación comunitaria donde vecinos y visitantes puedan compartir las expresiones culturales propias de la región en una fecha de especial significado histórico.