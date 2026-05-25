Milei publicó un video por el 25 de Mayo con Belgrano como protagonista

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo en sus redes sociales, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La pieza audiovisual fue realizada con figuras de estilo Lego y recreó una secuencia histórica protagonizada por Manuel Belgrano, combinando elementos del proceso independentista de 1810 con referencias directas al presente político argentino. La animación se presentó como una producción cargada de simbolismo patriótico y buscó establecer un puente entre la figura de Belgrano y el proyecto político impulsado actualmente por el oficialismo.

El video fue difundido durante la jornada del 25 de Mayo, fecha emblemática para la historia argentina y escenario habitual de mensajes institucionales y conmemorativos por parte del Gobierno nacional.

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Buenos Aires, 25 mayo (NA) - El presidente Javier Milei publicó en Instagram un video en formato LEGO protagonizado por Manuel Belgrano por el 25 de Mayo.



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La escena inicial en el Cabildo de 1810

La secuencia comienza en el Cabildo de 1810, recreado mediante bloques animados, donde aparece Manuel Belgrano caracterizado con la misma estética visual. En ese contexto, el prócer escribe una frase que funciona como punto de partida de toda la narración: "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?".

A partir de esa pregunta, la animación desarrolla un recorrido temporal que traslada a Belgrano desde la época de la Revolución de Mayo hacia el presente.

La utilización del Cabildo como escenario inicial refuerza el carácter histórico del mensaje y sitúa la secuencia dentro de uno de los momentos fundacionales de la historia argentina.

La referencia a Belgrano aparece así como eje central de la producción difundida por el Presidente durante la fecha patria.

El traslado al presente y la llegada a la Casa Rosada

Luego de la escena inicial, la animación muestra al prócer observando la Argentina actual. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Manuel Belgrano aparece trasladado al presente y contempla una multitud reunida frente a la Casa Rosada.

En simultáneo, Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial para saludar a la gente. La escena constituye uno de los momentos centrales de la pieza audiovisual y concentra el contenido simbólico que atraviesa el mensaje difundido por el mandatario.

La utilización del balcón de la Casa Rosada remite además a una de las imágenes más tradicionales de la liturgia política argentina, asociada históricamente a actos públicos y celebraciones patrias.

Belgrano junto a Javier y Karina Milei

En la secuencia final del video, Manuel Belgrano se incorpora al balcón junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia. Los tres personajes aparecen saludando a la multitud desde la sede del Gobierno nacional, en una escena que buscó vincular directamente el proceso independentista de 1810 con el presente político del oficialismo.

La animación concluye con la frase: "Siguiendo el camino de nuestros próceres". Ese cierre funciona como síntesis conceptual del mensaje transmitido por el video y refuerza la intención de conectar la narrativa histórica de la Revolución de Mayo con la identidad política del actual Gobierno.

Un mensaje político en el marco del 25 de Mayo

La difusión de la pieza audiovisual se produjo durante una jornada atravesada por las actividades oficiales del 25 de Mayo y por distintos gestos políticos vinculados al Gobierno nacional. El video se sumó así a las acciones institucionales desarrolladas durante la fecha patria y mostró una estrategia comunicacional apoyada en recursos digitales y formatos visuales de fuerte circulación en redes sociales.

La elección de una estética basada en figuras Lego aportó además un componente visual particular a la producción, combinando elementos históricos con recursos de animación contemporánea. En ese contexto, la figura de Manuel Belgrano fue utilizada como hilo conductor de una narrativa que buscó asociar el pasado independentista con el proyecto político encabezado por Javier Milei.