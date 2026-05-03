ADEPA advierte sobre el clima para el periodismo y llama a reforzar el respeto

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que convocó a los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre el lugar que ocupa el periodismo en la vida democrática.

El documento plantea la necesidad de "garantizar una atmósfera de reconocimiento y aceptación hacia la labor periodística", señalando que este aspecto constituye una condición indispensable para el funcionamiento pleno de la democracia. La declaración no solo se limita a destacar el valor simbólico de la actividad, sino que enfatiza la importancia de generar condiciones concretas que permitan su desarrollo sin interferencias.

El periodismo pilar del sistema republicano

ADEPA remarca en su pronunciamiento que el ejercicio del periodismo libre, sin trabas ni presiones, representa uno de los pilares fundamentales del sistema republicano de gobierno. En este sentido, el organismo subraya que en las democracias consolidadas existen estándares que resultan esenciales para sostener la calidad institucional.

Entre esos elementos clave se destacan:

El acceso a la información pública

La posibilidad de indagar y preguntar

La facultad de difundir hechos de interés público

El respeto por el trabajo de los periodistas

Según el comunicado, estos factores no solo garantizan el ejercicio de la profesión, sino que también permiten asegurar la transparencia institucional y la rendición de cuentas, dos componentes centrales en cualquier sistema democrático.

Más allá de las declaraciones formales

El documento pone especial énfasis en que el reconocimiento del rol de la prensa no debe quedar restringido a expresiones formales o discursos públicos. Por el contrario, ADEPA sostiene que este reconocimiento debe traducirse en conductas concretas por parte de los distintos actores sociales.

En este punto, la entidad asigna una responsabilidad particular a los representantes de los poderes públicos, y dentro de ellos, a las más altas autoridades de la Nación. Este señalamiento apunta a destacar el peso institucional que tienen sus acciones y discursos en la configuración del clima en el que se desarrolla la actividad periodística.

Advertencia sobre el impacto de las agresiones

Uno de los aspectos centrales del comunicado es la advertencia sobre las consecuencias de la descalificación y el hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación. ADEPA afirma que "la descalificación, la agresión verbal o cualquier forma de hostigamiento" no solo afectan directamente a quienes ejercen la profesión, sino que también tienen un impacto más amplio.

En particular, el organismo advierte que estas prácticas empobrecen el debate público y debilitan la calidad democrática. De esta manera, el planteo trasciende el ámbito profesional para situar la problemática en el terreno del funcionamiento institucional y del intercambio de ideas en la sociedad.

Valores en tensión

El comunicado también pone el foco en la necesidad de fortalecer ciertos valores que considera fundamentales para la convivencia democrática. Entre ellos, ADEPA destaca:

El respeto por la diversidad de opiniones

La convivencia en el disenso

La aceptación del escrutinio periodístico

Estos principios, según el organismo, deben ser promovidos activamente, especialmente por quienes ocupan roles de responsabilidad institucional. La mención a estos valores refuerza la idea de que el periodismo no solo cumple una función informativa, sino que también forma parte de un entramado más amplio vinculado al debate público.

Derechos fundamentales

En su tramo final, el documento remarca que el acceso a la información y la libertad de expresión no deben entenderse como prerrogativas de un sector específico, sino como derechos fundamentales de la ciudadanía en su conjunto.

Desde esta perspectiva, el ejercicio del periodismo adquiere una dimensión colectiva, en tanto su desarrollo impacta directamente en la posibilidad de que la sociedad acceda a información relevante. Para que estos derechos sean efectivos, ADEPA sostiene que es necesario contar con un entorno donde la actividad pueda desplegarse con independencia, sin restricciones indebidas ni presiones.