Milei reactiva el vínculo con Canadá y apunta a energía, minería y comercio

El presidente Javier Milei mantuvo el viernes una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un contexto de renovado interés de Ottawa por el Mercosur y por la Argentina como socio estratégico.

La señal más reciente de ese acercamiento fue el contacto del 25 de abril entre el ministro canadiense de Comercio, Maninder Sidhu, y el canciller argentino Pablo Quirno. En esa conversación, Canadá ratificó su compromiso de avanzar hacia un tratado de libre comercio con el bloque sudamericano y de mantener un diálogo estrecho a medida que progresen las negociaciones.

El proceso no es nuevo. Canadá y el Mercosur lanzaron formalmente las negociaciones en marzo de 2018 y, según documentos oficiales actualizados este año, Ottawa continúa impulsando un acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los números explican parte del interés. Canadá informó que su comercio de bienes con el Mercosur totalizó CA$15.800 millones en 2024. Además, el comunicado de Sidhu sobre la charla con Quirno precisó que la Argentina es el quinto socio comercial de Canadá en Sudamérica y que el intercambio bilateral de mercaderías alcanzó los US$2.800 millones en 2025, con un crecimiento interanual del 8,9%.

Desde la perspectiva canadiense, también hay una motivación estratégica. Carney viene planteando públicamente la necesidad de diversificar mercados y reducir la dependencia de un único socio comercial. Entre sus objetivos figura duplicar las exportaciones fuera de Estados Unidos, con una meta de US$300.000 millones adicionales.

En la conversación entre Sidhu y Quirno, ambos gobiernos identificaron minerales críticos, energía y defensa como sectores prioritarios de cooperación, además de remarcar la creciente importancia de la inversión canadiense en la Argentina. La agenda, por lo tanto, excede un eventual tratado de libre comercio e incluye áreas donde el Gobierno argentino busca captar capital y acelerar proyectos.

Un antecedente concreto es el acuerdo de colaboración sobre minerales críticos y sostenibilidad minera vigente desde marzo de 2025, orientado a fortalecer cadenas de suministro, generar oportunidades económicas y promover actividades de mayor valor agregado en el hemisferio.

Con ese marco, el diálogo entre Milei y Carney se inscribe en una estrategia de ampliación de socios en América del Norte. Según fuentes oficiales, no implica un corrimiento de Washington, sino la apertura de una segunda ventana con un socio del G7 que también busca asegurar provisión de minerales y energía, al tiempo que amplía sus mercados.