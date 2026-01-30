Adorni asumió como director ad honorem de YPF en representación del Estado

El Gobierno nacional formalizó este lunes cambios en la conducción de YPF. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se incorporó al Directorio de la compañía en representación del Estado nacional, con la denominada Acción de Oro, que otorga facultades especiales y poder de veto sobre decisiones estratégicas de la empresa.

La designación se concretó tras una reunión del Directorio realizada en las oficinas de YPF en Puerto Madero, donde se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, ambas presentadas por motivos personales. En ese mismo encuentro se avanzó con la nueva conformación de la cúpula directiva de la petrolera, controlada en un 51% por el Estado.

Adorni asumió como director titular clase A, la única categoría que concentra los derechos especiales asociados a la Acción de Oro y que funciona como canal institucional de los intereses públicos dentro de la compañía. El cargo había sido ocupado hasta ahora por Guillermo Francos, quien continuará integrando el Directorio, aunque bajo otra categoría.

Siguiendo el criterio aplicado a otros funcionarios del Gabinete que formaron parte del Directorio en el pasado, Adorni renunció a percibir honorarios por su rol en YPF y continuará cobrando únicamente su salario como funcionario nacional.

En paralelo, se sumó al Directorio Martín Maquieyra, exdiputado del PRO, en el marco de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Mauricio Macri. Su incorporación fue interpretada como un gesto hacia el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo.

Maquieyra cuenta con formación especializada en el sector energético: es magíster en gestión de gas y petróleo y posee estudios de posgrado en economía, energía y desarrollo sustentable. Durante su paso por el Congreso, donde representó a La Pampa, integró y llegó a vicepresidir la Comisión de Energía y Combustibles, además de participar en el debate de normas clave para el sector.

En particular, durante el tratamiento de la Ley de Bases, que incluyó reformas relevantes en materia energética, Maquieyra cumplió un rol de articulación entre el oficialismo y bloques opositores dialoguistas, una tarea valorada por el Ejecutivo al momento de ofrecerle un lugar en el board de la petrolera.

Respecto a las remuneraciones, desde el Gobierno recordaron que los funcionarios que integran el Directorio de YPF en representación del Estado no perciben honorarios adicionales, pese a que la Asamblea de Accionistas aprobó en 2025 un monto global para el Directorio. Ese esquema no alcanza a quienes ejercen cargos ejecutivos en el Poder Ejecutivo.

Con esta reorganización, Guillermo Francos dejó la categoría de director clase A y pasó a integrar el Directorio como clase D, correspondiente a representantes designados por accionistas privados o minoritarios, sin los derechos especiales vinculados a la Acción de Oro.

Tras oficializarse los cambios, YPF informó la nueva composición de su Directorio tanto en la Argentina como ante la Bolsa de Nueva York, en un contexto de definiciones clave para la política energética nacional, con impacto directo en las provincias productoras y no productoras de hidrocarburos, entre ellas Catamarca.