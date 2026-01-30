Catamarca: Denunciaron por corrupción y extorsión a la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche

La secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, fue denunciada penalmente por corrupción y extorsión ante la Fiscalía General. La presentación fue realizada por los abogados Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez, en representación de Soledad Carrizo, ex secretaria de Organización y Finanzas del sindicato.

Según se detalla en la denuncia, la acusación describe un esquema de violencia sistemática y manejo irregular de fondos, que —de acuerdo al planteo judicial— afecta la integridad institucional de una organización sindical con fuerte presencia a nivel nacional.

Entre los principales ejes de la denuncia figura el delito de coacción extorsiva agravada. La ex dirigente sostiene que fue obligada, bajo amenazas directas, a firmar 48 pagarés en blanco. Las intimidaciones habrían incluido la pérdida de su puesto laboral y amenazas contra la seguridad de su hija.

Otro de los puntos centrales refiere al presunto desvío de fondos sindicales. De acuerdo a la presentación, el dinero correspondiente a cuotas sindicales retenidas por distintos municipios del interior no ingresaba a las cuentas oficiales del gremio. En cambio, los fondos habrían sido entregados de manera directa a la secretaria general, por fuera de los circuitos legales y contables.

Además, la denuncia menciona graves irregularidades en el padrón de afiliados, con inconsistencias en los registros que, según los denunciantes, refuerzan las sospechas sobre la falta de transparencia en el funcionamiento interno del sindicato.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar la documentación presentada y determinar los pasos a seguir.