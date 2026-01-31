Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el envío de una ley de amnistía general destinada a los presos políticos que permanecen detenidos en el país, en el marco de un acto realizado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según explicó, la iniciativa busca favorecer la convivencia y la paz social.

"Hemos decidido proponer una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente", expresó Rodríguez durante su discurso en la sede de la Corte Suprema.

De acuerdo con cifras difundidas por el chavismo, más de 600 personas fueron liberadas en el último mes, aunque organizaciones defensoras de los detenidos políticos sostienen que la cifra asciende a 302 excarcelados. El proceso de liberaciones se inició tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Rodríguez solicitó a los beneficiarios de la amnistía y a quienes ya recuperaron la libertad que eviten "la venganza, la revancha y el odio", e instó a todos los sectores a convivir en un clima de respeto y tranquilidad. Además, aseguró que la decisión fue consensuada previamente con Maduro.

Durante el mismo acto, la mandataria anunció el cierre del centro de detención El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), señalado por organismos de derechos humanos y sectores opositores como un lugar de torturas. Según indicó, el edificio será transformado en un espacio destinado a servicios sociales y actividades deportivas para la comunidad.

El anuncio se produjo semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump se refiriera públicamente al cierre de centros de detención denunciados por violaciones a los derechos humanos en Caracas.

Finalmente, Rodríguez remarcó su intención de combatir la corrupción dentro del sistema judicial venezolano y avanzar en un proceso de reconciliación nacional, a través de la aprobación de la ley de amnistía, que abarcaría todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. El discurso fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).