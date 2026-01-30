Bullrich cuestionó a Kicillof por rechazar la baja de la edad de imputabilidad

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por rechazar la baja de la edad de imputabilidad, en el marco de un debate que se replica a nivel nacional y que también tiene impacto en provincias como Catamarca.

A través de sus redes sociales, Bullrich afirmó que la postura del mandatario bonaerense demuestra desinterés por la seguridad y por las víctimas de delitos cometidos por menores. "Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes", expresó.

Las declaraciones se produjeron luego de que Kicillof sostuviera públicamente que reducir la edad de imputabilidad no representa "una solución de fondo" para la problemática de la inseguridad.

En ese contexto, Bullrich profundizó sus críticas y planteó un interrogante dirigido al gobernador bonaerense: "¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?", sentenció.

El cruce político se da en medio de una discusión que atraviesa al país y que también genera posiciones encontradas en distintas jurisdicciones, entre ellas Catamarca, donde el debate sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil forma parte de la agenda pública.

Kicillof reconoció la necesidad de un nuevo Régimen Penal Juvenil, pero rechazó bajar la edad de imputabilidad: "No va a resolver los problemas de fondo"

"No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación", sentenció en sus redes sociales.

El Gobierno de Javier Milei impulsa la baja de la edad de imputabilidad y busca tratar el proyecto en sesiones extraordinarias en el Congreso.