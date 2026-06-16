Adorni confirmó qué fecha irá al Senado a presentar su informe de gestión

El escenario político en el Senado se encuentra atravesado por una creciente tensión institucional a partir de la agenda que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario envió una nota formal a la Cámara alta en la que comunica su disposición a presentarse el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión número 146, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de informar acerca de la marcha del Gobierno.

La decisión, sin embargo, no se da en un contexto de consenso parlamentario. Por el contrario, la presentación del informe se inserta en una dinámica de desacuerdos entre bloques políticos que buscan acelerar o modificar los tiempos de la exposición del funcionario.

En este marco, la discusión no se limita a la fecha de exposición, sino que se extiende a la modalidad de participación del jefe de Gabinete en la Cámara alta, incluyendo los alcances de sus eventuales respuestas.

La convocatoria formal de Manuel Adorni al Senado

En la nota enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel, Adorni expresó su disposición a concurrir al Senado el próximo 2 de julio, con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional y presentar el informe correspondiente.

Los puntos centrales de la comunicación incluyen:

Fecha de presentación: 2 de julio

2 de julio Informe de gestión: número 146

número 146 Destinataria de la nota: Victoria Villarruel, vicepresidenta

Victoria Villarruel, vicepresidenta Marco institucional: artículo 101 de la Constitución Nacional

artículo 101 de la Constitución Nacional Objetivo declarado: informar acerca de la marcha del Gobierno

Un elemento relevante del esquema de presentación es que, según lo planteado, Adorni puede no responder preguntas vinculadas a su patrimonio, limitando su intervención a aspectos estrictamente relacionados con la gestión gubernamental.

Este punto introduce una distinción relevante dentro del debate político, ya que delimita el alcance del intercambio entre el funcionario y los legisladores durante su eventual exposición.

El cruce político: interpelación y moción de censura

Mientras el jefe de Gabinete formaliza su presencia para julio, distintos sectores parlamentarios avanzan en una dirección distinta. Desde el peronismo y algunos bloques dialoguistas surgió la intención de impulsar una interpelación a Manuel Adorni, lo que abre un escenario de mayor confrontación institucional.

En ese sentido, el peronismo presentó un proyecto de resolución que contempla dos iniciativas centrales:

Interpelar a Manuel Adorni

Votar una moción de censura

Además, solicitaron que el tratamiento del proyecto se realice durante la sesión prevista para este jueves, lo que introduce una presión temporal directa sobre la agenda legislativa.

Sin embargo, la posibilidad de que este tratamiento avance no está asegurada, dado que el oficialismo busca alternativas para evitar que la sesión se lleve a cabo en los términos planteados por la oposición.

En paralelo, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, había avanzado en un acuerdo con los bloques dialoguistas para suspender la sesión de este jueves. No obstante, según el estado actual de las negociaciones, esos mismos espacios políticos no muestran disposición a esperar hasta los primeros días de julio para abordar la situación, lo que complejiza aún más el escenario parlamentario.

La estrategia de la suspensión de la sesión

El oficialismo, junto con sectores dialoguistas, impulsa la posibilidad de suspender la sesión prevista para este jueves como forma de descomprimir el conflicto legislativo. Sin embargo, esta alternativa no cuenta con consenso pleno dentro del resto de los bloques, lo que genera un escenario de incertidumbre institucional.

En este contexto, se contraponen dos dinámicas:

Por un lado, la convocatoria del oficialismo a reprogramar o suspender la sesión

Por el otro, la insistencia de sectores opositores en mantener el tratamiento inmediato del proyecto de interpelación y censura

La falta de acuerdo entre estas posiciones refleja una disputa más amplia sobre los tiempos y mecanismos de control político dentro del Senado.

La definición clave en Labor Parlamentaria

La resolución de este conflicto institucional se trasladará a una instancia clave: la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para mañana a las 18 horas. En ese ámbito se definirá finalmente si la sesión de este jueves se mantiene o si, como aspira el oficialismo junto a algunos bloques dialoguistas, se decide su suspensión.

Los elementos que estarán en discusión incluyen:

La continuidad o suspensión de la sesión del jueves

El eventual tratamiento del proyecto de interpelación

La viabilidad de la moción de censura impulsada por el peronismo

La estrategia legislativa en torno a la presentación del informe de gestión del 2 de julio

La decisión que se adopte en esa reunión será determinante para ordenar el cronograma parlamentario inmediato y establecer el nivel de confrontación política en torno a la figura del jefe de Gabinete.