Las exportaciones de Catamarca aumentaron un 115,8% interanual durante abril

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte difundió el informe mensual de exportaciones correspondiente a abril de 2026, documento que confirma un fuerte dinamismo del comercio exterior provincial y una expansión significativa respecto del mismo período del año anterior.

En ese marco, el ministro de la cartera, Lucas Poliche, detalló que "las exportaciones de bienes de la provincia alcanzaron los US$72 millones en abril de 2026", lo que representa un incremento interanual del 115,8% frente a abril de 2025, cuando se habían registrado US$33,4 millones.

El crecimiento no solo se expresa en términos porcentuales, sino también en volumen absoluto: el salto implica una suba de aproximadamente US$38,6 millones en apenas un año, consolidando un mes de abril particularmente expansivo para la estructura exportadora provincial.

Manufacturas industriales: el motor del crecimiento

El desempeño exportador de abril estuvo impulsado de manera casi total por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que se consolidaron como el principal sostén del comercio exterior provincial.

De acuerdo con el informe:

Las MOI alcanzaron US$69 millones

Representaron el 95,8% del total exportado

Registraron un incremento interanual del 136%

Equivalente a +US$39,8 millones respecto de abril del año pasado

Este comportamiento evidencia que el crecimiento de las exportaciones no fue homogéneo entre sectores, sino altamente concentrado en la producción industrial, que se posiciona como el eje estructural del desempeño externo provincial.

En contraste, los otros rubros tuvieron una participación marginal en el total exportado durante abril:

Productos Primarios (PP): US$2 millones

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): US$1 millón

La distribución muestra una marcada predominancia industrial en la composición de la canasta exportadora, con una participación reducida de los sectores primario y agroindustrial.

Una tendencia sostenida en el primer cuatrimestre

El análisis del acumulado entre enero y abril de 2026 refuerza la lectura de crecimiento sostenido que marca el informe oficial. Según lo expresado por Lucas Poliche, el balance del primer cuatrimestre confirma la continuidad de la tendencia positiva.

En términos comparativos:

Exportaciones acumuladas 2025 (enero-abril): US$126 millones

Exportaciones acumuladas 2026 (enero-abril): US$249 millones

Crecimiento interanual: 97,6%

Este aumento casi del 100% en el período cuatrimestral refleja una expansión estructural del comercio exterior provincial, con un patrón similar al observado en abril: el predominio de las MOI, que concentraron el 95,6% del total acumulado.

La consistencia entre el desempeño mensual y el cuatrimestral sugiere una consolidación del perfil exportador basado en la industria, que se mantiene como el principal motor del crecimiento.

Posicionamiento regional y peso en el NOA

El informe también incorpora un dato relevante en términos de inserción regional. En el plano del Noroeste Argentino (NOA), Catamarca se ubicó en el tercer lugar en volumen de exportaciones, con una participación del 13,4% del total regional.

Asimismo, en la escala nacional, la provincia representó el 0,81% de las exportaciones totales de Argentina, de acuerdo con los datos oficiales.

Este posicionamiento permite dimensionar el alcance del crecimiento provincial dentro de la estructura exportadora del país y de la región, destacando su participación en un contexto más amplio.

Fuentes y base estadística del informe

El documento difundido por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte fue elaborado en base a información proveniente de fuentes oficiales y estadísticas consolidadas, entre las que se incluyen:

INDEC

Intercambio Comercial Argentino (ICA)

Cuadros complementarios de análisis estadístico

Estas bases permiten la comparación interanual y el seguimiento de la evolución del comercio exterior provincial con criterios metodológicos homogéneos.

Un escenario de expansión consolidada

El informe de abril de 2026 y el balance del primer cuatrimestre describen un escenario de expansión sostenida del comercio exterior provincial, con un crecimiento que combina aumentos significativos en el corto plazo y una tendencia acumulada de fuerte dinamismo.

La centralidad de las Manufacturas de Origen Industrial, tanto en abril como en el acumulado anual, aparece como el factor determinante del desempeño exportador, mientras que los demás sectores mantienen una participación complementaria dentro de la estructura general.

Con estos resultados, el período enero-abril de 2026 se posiciona como uno de los tramos de mayor crecimiento reciente para las exportaciones provinciales, tanto en volumen como en composición sectorial.