El Gobierno volvió a dejar afuera a Victoria Villarruel y no la invitó al acto de Rosario

La relación institucional entre el Gobierno nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumará un nuevo capítulo de distanciamiento durante las celebraciones por el Día de la Bandera. Según trascendió, la titular del Senado no fue invitada por la Presidencia de la Nación al acto oficial que se realizará el próximo sábado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

La situación representa una continuidad respecto de lo sucedido durante las actividades oficiales por el 25 de Mayo, cuando Villarruel tampoco participó del Tedeum y quedó al margen de uno de los eventos patrios más importantes del calendario nacional.

De acuerdo con la información conocida a través de la Agencia Noticias Argentinas, hasta el momento Presidencia no le cursó invitación alguna para asistir al acto conmemorativo por el Día de la Bandera, ceremonia que tendrá lugar en Rosario el próximo 20 de junio.

La ausencia de una convocatoria oficial alimentó nuevamente las especulaciones sobre la distancia política existente entre el presidente Javier Milei y su compañera de fórmula, una situación que ya había quedado expuesta semanas atrás durante las celebraciones patrias de mayo.

El antecedente del 25 de Mayo

La exclusión de Villarruel del acto previsto en Rosario no constituye un hecho aislado. Según se recuerda, en mayo pasado se produjo una situación similar cuando el Gobierno decidió no incluir a la vicepresidenta en las actividades oficiales vinculadas al 25 de Mayo.

Aquella decisión marcó un hecho inédito dentro de la actual administración, ya que fue la primera vez que Villarruel quedó fuera de un evento patrio organizado por el Poder Ejecutivo nacional.

Ahora, con la proximidad del acto por el Día de la Bandera, todo indica que se repetirá la misma escena. La falta de invitación por parte de la Presidencia vuelve a colocar a la titular del Senado al margen de una de las principales ceremonias institucionales previstas para el mes de junio.

La postura del entorno de la vicepresidenta

Frente a las consultas sobre la posible participación de Villarruel en la ceremonia, fuentes cercanas a la presidenta de la Cámara alta señalaron que la agenda legislativa ocupa actualmente un lugar prioritario.

"Esta es una semana de mucha importancia en el Senado, después se verá lo del acto del Día de la Bandera", indicaron a la Agencia Noticias Argentinas personas del entorno de la vicepresidenta.

La declaración se produjo en un contexto en el que todavía no existía una invitación formal para asistir a la ceremonia prevista en Rosario. Mientras tanto, desde el ámbito cercano a Villarruel evitaron profundizar sobre la situación y se limitaron a remarcar la relevancia de las actividades parlamentarias programadas para los próximos días.

El rol de Presidencia y la organización del acto

En paralelo, desde la provincia de Santa Fe aclararon que no tienen participación alguna en la distribución de invitaciones para el acto oficial.

Según se informó, la responsabilidad exclusiva de cursar las convocatorias corresponde a la Secretaría General de la Presidencia, organismo que se encuentra a cargo de Karina Milei. De esta manera, la organización de la ceremonia y la definición de los asistentes forman parte de las atribuciones de la estructura presidencial, sin intervención de las autoridades provinciales.

La aclaración surgió en medio de las consultas sobre la ausencia de una invitación destinada a la vicepresidenta y ante las especulaciones respecto de quién tenía la responsabilidad de definir la nómina de participantes.

El acto que encabezará Javier Milei

Está previsto que el presidente Javier Milei encabece las actividades oficiales por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario acompañado por integrantes de su Gabinete.

La ceremonia contará con la presencia de funcionarios nacionales y será liderada por el mandatario en una de las fechas más representativas del calendario patrio argentino.

Según la información difundida, el Gabinete estará encabezado por el jefe de ministros, Manuel Adorni. Su participación se producirá en momentos en que continúa atravesando repercusiones vinculadas a las rectificaciones realizadas sobre declaraciones juradas anteriores y a las explicaciones que brindó respecto del origen de su dinero.

Mientras avanzan los preparativos para la conmemoración del 20 de junio, la ausencia de una invitación para Victoria Villarruel vuelve a instalar interrogantes sobre su lugar dentro de las actividades institucionales del Gobierno nacional. Por ahora, la vicepresidenta permanece fuera de la lista de convocados para una ceremonia que reunirá al presidente Javier Milei y a miembros de su Gabinete en Rosario, repitiendo una situación que ya había quedado expuesta durante los actos oficiales del pasado 25 de Mayo.