Tras una semana de paro, Valle Viejo habrá conciliación obligatoria para destrabar el conflicto

Luego de una semana marcada por medidas de fuerza, reclamos salariales y fuertes cruces entre las partes involucradas, la Municipalidad de Valle Viejo decidió solicitar formalmente la aplicación de la conciliación obligatoria con el objetivo de intentar destrabar el conflicto que mantiene con los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

La decisión fue adoptada por la comuna conducida por Susana Zenteno en un contexto de creciente tensión, caracterizado por acusaciones mutuas y nuevas denuncias vinculadas a presuntas presiones sobre trabajadores que participan de las protestas.

Con esta presentación ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL), el Ejecutivo municipal busca abrir una instancia de diálogo con intermediación de la Provincia y generar un marco institucional que permita avanzar en la resolución del conflicto.

La postura del municipio

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad explicó que la solicitud de conciliación obligatoria fue impulsada luego de que, según sostienen las autoridades, el SOEM rechazara participar de una instancia de diálogo en el ámbito de la Dirección de Inspección Laboral.

Según expresó la comuna, la decisión se adoptó "ante la negativa del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de participar de una instancia de diálogo en el ámbito de la Dirección de Inspección Laboral (DIL), y por eso el Municipio de Valle Viejo resolvió solicitar formalmente a ese organismo provincial que disponga el inicio de un proceso de conciliación obligatoria".

De acuerdo con lo manifestado por el Ejecutivo chacarero, la medida tiene como finalidad generar condiciones que permitan encauzar el conflicto gremial y suspender las acciones de fuerza que actualmente se encuentran en desarrollo.

Entre los objetivos planteados por el municipio se encuentran:

Generar un marco institucional para el diálogo.

Encauzar el conflicto gremial.

Suspender las medidas de fuerza en curso.

Restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales.

Avanzar hacia una solución mediante mecanismos legales e institucionales.

La conciliación como herramienta institucional

Desde la administración municipal señalaron que la conciliación obligatoria constituye una herramienta prevista por la legislación laboral para garantizar el diálogo entre las partes y facilitar la búsqueda de soluciones dentro de los canales establecidos.

En ese sentido, remarcaron que la voluntad del municipio fue, desde el inicio del conflicto, sostener conversaciones que permitieran alcanzar acuerdos.

Las autoridades manifestaron además que el propósito ha sido atender las demandas planteadas por los trabajadores sin afectar la prestación de servicios considerados esenciales para la comunidad. La comuna sostiene que la intervención de la autoridad laboral puede generar un ámbito adecuado para acercar posiciones y avanzar hacia una salida consensuada al conflicto.

Impacto en los servicios municipales

Otro de los aspectos señalados por el Ejecutivo está relacionado con las consecuencias operativas derivadas de las medidas adoptadas durante el conflicto.

Según indicaron desde el municipio, actualmente permanecen inmovilizados vehículos pertenecientes al parque automotor municipal, situación que afecta diversas tareas y servicios que requieren de esos recursos para su funcionamiento habitual.

Las autoridades advirtieron que esta situación repercute en distintas áreas operativas y dificulta el normal desarrollo de actividades vinculadas a la prestación de servicios públicos.

En ese contexto, sostienen que la aplicación de la conciliación obligatoria permitiría restablecer las condiciones necesarias para recuperar el funcionamiento habitual de los servicios municipales.

Expectativas sobre la intervención de la Provincia

Con la presentación realizada ante la Dirección de Inspección Laboral, el municipio manifestó su expectativa de que la autoridad laboral provincial intervenga de manera inmediata.

Según expresaron desde la comuna, se espera que el organismo convoque a ambas partes y genere las condiciones necesarias para avanzar en una solución que contemple tanto los derechos de los trabajadores como las necesidades de los vecinos de Valle Viejo.

El Ejecutivo sostuvo que la intervención provincial puede resultar clave para abrir una instancia formal de negociación y facilitar el acercamiento entre las posiciones actualmente enfrentadas.

La versión del gremio y nuevas denuncias

Mientras el municipio avanzaba con el pedido de conciliación obligatoria, desde el SOEM dieron a conocer su versión de los acontecimientos ocurridos durante la jornada.

De acuerdo con lo señalado por representantes gremiales, luego de una asamblea realizada frente a los talleres municipales, los trabajadores se trasladaron hasta la sede del Ejecutivo con la intención de ser recibidos por la intendenta Susana Zenteno. Según indicaron desde el sindicato, permanecieron en el lugar esperando ser atendidos, aunque sostienen que la jefa comunal no los recibió.

Paralelamente, desde el gremio denunciaron que los trabajadores que continuaban participando de la protesta habrían recibido la visita de funcionarios municipales. Según su relato, esos funcionarios los habrían presionado y amenazado para que retiraran los camiones destinados a la recolección de residuos que permanecían en el marco de la medida de fuerza.

Estas denuncias, de acuerdo con la versión sindical, generaron un nuevo foco de tensión dentro del conflicto y profundizaron el clima de confrontación existente entre las partes.