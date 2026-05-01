Zenteno defendió la obra de cloacas en Valle Viejo: "No se va a parar"

Luego del discurso del gobernador Raúl Jalil en la apertura de la 137° Asamblea Legislativa, la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, expresó su respaldo a la figura del mandatario provincial y valoró su forma de gestión.

En sus declaraciones, la jefa comunal destacó especialmente el nivel de involucramiento del gobernador en los temas de la provincia. "Tenemos un gobernador muy trabajador, eso hay que destacarlo que está en todos los detalles de nuestra Catamarca", afirmó, poniendo el acento en una conducción que, según describió, mantiene presencia activa en múltiples áreas. De esta manera, Zenteno alineó su posicionamiento con el discurso oficial, resaltando no solo los anuncios realizados sino también el perfil de gestión que los sustenta.

La obra de cloacas

Uno de los puntos más relevantes abordados por la intendenta fue la situación de la obra de cloacas en Valle Viejo, un proyecto que también fue mencionado durante el mensaje del gobernador y que tiene impacto directo en el municipio y en la localidad vecina de Fray Mamerto Esquiú.

Zenteno definió esta intervención como una iniciativa clave para el desarrollo urbano y sanitario de la zona. "Es una obra muy importante y esencial para Valle Viejo", sostuvo, remarcando el carácter estructural del proyecto. Al mismo tiempo, hizo referencia al historial de la obra, señalando que se trata de una iniciativa que atravesó interrupciones prolongadas. Según indicó, la ejecución fue detenida por decisiones políticas durante un período extenso.

En ese sentido, precisó que la obra "se suspendió por decisiones políticas en más de 12 años", poniendo en contexto la complejidad y la demora acumulada en su concreción.

Continuidad y respaldo provincial

Frente a ese antecedente, la intendenta fue contundente al expresar la decisión de su gestión de garantizar la continuidad del proyecto. En sus palabras, dejó en claro que se trata de una prioridad política que no será postergada.

"Nosotros estamos dispuestos a pagar todo lo que haya que pagar políticamente, pero la obra de cloaca no se va a parar y vamos a tener obra de cloaca", afirmó, subrayando el compromiso de avanzar con la ejecución.

Este planteo refleja una posición firme frente a las dificultades que históricamente afectaron al proyecto, y al mismo tiempo introduce el componente político como un costo asumido en función de un objetivo considerado estratégico para la comunidad. Zenteno también destacó el acompañamiento del gobierno provincial en este proceso, al señalar que la continuidad de la obra cuenta con el respaldo del gobernador. "Eso con el apoyo también del gobernador", agregó, reforzando la idea de una articulación entre el municipio y la provincia.

La obra de cloacas no solo involucra a Valle Viejo, sino que también tiene implicancias para Fray Mamerto Esquiú, lo que amplía su alcance territorial. En ese sentido, el proyecto largamente esperado e igualmente interrumpido, vuelve a estar en el escenario político tras la mención en el discurso del gobernador pero no por ello deja de ser un inconveniente para la gestión actual chacarera, y aún más para los vecinos que padecen a diario el inconveniente de una obra inconclusa.