Saadi respaldó el rumbo provincial y advirtió sobre el impacto económico

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, se refirió al discurso del gobernador Raúl Jalil en la apertura de la Asamblea Legislativa y destacó el contenido centrado en la actividad productiva y la planificación de obras. En su análisis, el jefe comunal definió el mensaje como un repaso integral de la gestión y de los proyectos previstos para el año en curso.

"Fue un discurso en el que hizo principalmente un repaso de la actividad productiva de la provincia y de las obras que tiene previsto para este año", señaló Saadi, marcando el eje central del mensaje oficial. En esa línea, consideró que, en un escenario complejo, la administración provincial mantiene un criterio de responsabilidad en el manejo de los recursos.

"A pesar de las dificultades económicas, hay una administración responsable por parte del Gobierno de la provincia", afirmó, estableciendo un respaldo explícito a la gestión encabezada por Jalil.

Expectativas por obras en la Capital

El intendente también puso el foco en los anuncios que impactan directamente en la ciudad Capital, destacando la atención que desde el municipio se prestó a esos puntos específicos del discurso.

Saadi expresó su conformidad con algunas de las obras mencionadas y subrayó particularmente la continuidad de un proyecto de relevancia sanitaria. "Estamos contentos porque se va a terminar la ampliación del Hospital San Juan Bautista", afirmó, señalando la importancia de esta intervención para la infraestructura de salud en la ciudad.

Este tipo de obras, según se desprende de sus declaraciones, no solo forman parte del desarrollo provincial, sino que también tienen un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de la Capital, reforzando la articulación entre niveles de gobierno.

El impacto del contexto económico

En otro tramo de sus declaraciones, Saadi abordó la situación económica local, haciendo hincapié en las características productivas de la Capital y en los efectos de las políticas nacionales sobre esos sectores.

El intendente describió a la ciudad como un espacio con una matriz diversa y en ese sentido, diferenció este perfil de otras economías más vinculadas a la minería o a la agroexportación, y planteó que las medidas nacionales no han favorecido a estos sectores.

"No es una ciudad minera o agroexportadora; y creo que desde el Gobierno nacional no hubo ni una sola medida que reactive o beneficie a estos sectores", expresó. Asimismo, apuntó directamente al impacto de la política de importaciones. "La liberación indiscriminada de las importaciones afectó de manera notable a las industrias", afirmó, describiendo un escenario que, según su visión, condiciona la actividad económica local.

Sostenimiento del empleo

Frente a ese contexto, Saadi valoró el acompañamiento del gobierno provincial, especialmente en lo vinculado al sostenimiento del empleo en sectores productivos. "Gracias a Dios el gobernador (Jalil) manifestó que va a continuar subsidiando parte de los sueldos porque sino no se podrían mantener", sostuvo, destacando una medida que considera clave para preservar las fuentes laborales.

De este modo, el intendente vinculó directamente la política provincial con la posibilidad de amortiguar los efectos de un escenario económico adverso, poniendo el acento en la intervención estatal como herramienta de contención.

Gestión municipal y respuesta a las críticas

En otro orden, Saadi se refirió a los cuestionamientos sobre el estado de las calles en la Capital, mostrando una postura firme ante las críticas. El intendente se mostró molesto frente a esos señalamientos y afirmó que, lejos de la inacción, el municipio viene desarrollando tareas de mejora en la infraestructura vial. Indicó que se está trabajando "y mucho" en todas las grandes avenidas, en un esquema de intervención sostenida.

Además, adelantó que se continuará con las tareas de bacheo, aunque aclaró que se trata de un desafío permanente. "Este es un trabajo que no tiene fin", expresó, reconociendo la magnitud y continuidad de este tipo de obras en una ciudad en expansión.

Silencio ante el escenario electoral

Consultado sobre las elecciones de 2027 y posibles candidaturas, Saadi optó por no realizar definiciones y se mostró reticente a abordar el tema. Su silencio en este punto contrasta con la claridad de sus opiniones en materia de gestión y contexto económico, evidenciando una decisión de no anticipar posicionamientos políticos en ese terreno.