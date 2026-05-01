Puente contra Jalil: "Fue un relato que no refleja la realidad de Catamarca"

El diputado provincial Tiago Puente, referente del bloque Generación del Cambio, formuló duras críticas al discurso del gobernador Raúl Jalil tras la apertura de sesiones ordinarias 2026, al considerar que el mensaje no abordó los temas centrales que afectan a la provincia.

Desde su perspectiva, la exposición del mandatario dejó una sensación de vacío. "A todos nos ha dejado con sabor a nada. Creo que los catamarqueños lo han podido vivir", expresó, marcando una evaluación negativa tanto del contenido como de la forma del discurso.

Puente también cuestionó la construcción del mensaje oficial, al afirmar que se trató de un "relato mal leído" y que "ni siquiera lo ha escrito él". En esa línea, fue más allá al plantear una desconexión entre el gobernador y la realidad provincial: "Sin duda que ni siquiera sabe lo que está pasando en la provincia de Catamarca", sentenció.

La ausencia de la reforma constitucional

Uno de los puntos más destacados por el legislador fue la falta de referencias a la reforma de la Constitución provincial, un tema que, según indicó, había sido impulsado por la oposición.

Puente sostuvo que ese debate fue llevado al centro de la agenda por su espacio político. "Esta oposición le puso los temas sobre la mesa seriamente, ahora quedaron mudos", afirmó, en relación a la ausencia del tema en el discurso del gobernador.En ese sentido, consideró que la omisión representa una señal política relevante, en un contexto donde, según su planteo, se esperaba una definición clara por parte del Ejecutivo.

Críticas al diagnóstico económico y social

El diputado también cuestionó el diagnóstico presentado por el gobierno en materia económica y social, especialmente en relación con el crecimiento, el empleo y los salarios. Puente rechazó la idea de una provincia en expansión y planteó un escenario distinto al descripto en el mensaje oficial. "Hablaron de una provincia de crecimiento, de empleo, de desarrollo, cuando los datos y la realidad son otros", sostuvo.

En ese marco, enumeró una serie de puntos críticos que, según su visión, no fueron abordados adecuadamente:

Falta de empleo

Salarios reales en descenso , que describió como "por el piso"

, que describió como "por el piso" Desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana

Para el legislador, el mensaje del gobernador refleja una percepción alejada de la situación concreta que atraviesan los catamarqueños. "Hoy el gobernador parece que tiene otra realidad", sentenció. Otro de los ejes centrales de las críticas de Puente estuvo vinculado a la situación fiscal de la provincia. En ese sentido, afirmó que Catamarca continúa registrando déficit.

"La provincia sigue teniendo déficit, somos una de las provincias que tiene déficit en la Argentina", señaló, cuestionando la sostenibilidad de la situación económica.

Además, introdujo un planteo de mayor alcance al referirse a la evolución histórica de la provincia en comparación con el resto del país. Según expresó, Catamarca presenta un desempeño diferencial negativo en el largo plazo.

"Yo creo que acá el dato más crítico de los catamarqueños es que somos la única provincia que en los últimos 20 años ha decrecido, cuando los otros 23 distritos de la República Argentina han crecido", afirmó. Este señalamiento apunta a instalar un debate estructural sobre el desarrollo provincial, más allá de los datos coyunturales presentados en el discurso oficial.