Adorni en Diputados: "Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este miércoles su informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación, en una sesión que se desarrolló bajo un fuerte clima político y con alta expectativa. La comparecencia, que responde a una obligación constitucional, adquirió una relevancia adicional debido a los cuestionamientos que pesan sobre el funcionario.

La sesión, que había atravesado interrupciones, se reanudó luego del cuarto intermario a las 14.55, momento en el que Adorni retomó su exposición ante los legisladores. En el recinto se encontraba el presidente Javier Milei, acompañado por gran parte del Gabinete, en lo que fue interpretado como una señal clara de respaldo político hacia el jefe de ministros.

Cuestionamientos y eje de la defensa

El contexto de la presentación estuvo marcado por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, que colocaron a Adorni en el centro de las críticas de la oposición. Durante su intervención, el funcionario abordó directamente estos cuestionamientos, rechazando las acusaciones y defendiendo su actuación al frente de la Jefatura de Gabinete.

Entre los temas señalados, se refirió a situaciones puntuales que habían generado polémica:

El viaje de su esposa en el avión presidencial .

. Sus salidas familiares al exterior .

. Los presuntos contratos con su amigo, el periodista Marcelo Grandio.

En ese marco, el jefe de Gabinete buscó dar respuestas en el recinto y fijar su posición frente a las denuncias, en una intervención que combinó explicaciones con definiciones políticas.

No habrá renuncia

Uno de los momentos más destacados de la sesión se produjo cuando Adorni respondió a la consulta de la oposición sobre una eventual renuncia. La respuesta fue categórica y sin matices.

"Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no", afirmó, descartando de plano cualquier posibilidad de dejar el cargo.

En su exposición, reforzó su postura con un mensaje enfático: "Estoy acá dando la cara", subrayando su decisión de continuar en funciones pese a las críticas.

Respaldo presidencial y reivindicación del rol

Adorni también hizo referencia al respaldo recibido por parte del presidente Javier Milei, quien estuvo presente durante la sesión. En ese sentido, destacó la confianza depositada en su figura para desempeñar el rol de coordinación del Gabinete.

"El Presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de Ministros del gobierno más reformista de la historia", expresó, en una defensa política de la gestión que encabeza.

El jefe de Gabinete vinculó esa tarea con un proceso de reformas que, según sostuvo, responde a una demanda histórica de la sociedad. En esa línea, señaló que los argentinos "venían esperando esta reforma desde hacía décadas" y atribuyó a su postergación reiterada las dificultades económicas acumuladas.

Continuidad de la gestión

Lejos de adoptar un tono defensivo exclusivamente, Adorni proyectó su continuidad en el cargo y reafirmó los objetivos del Gobierno. "Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible y sabemos cómo llevarlo a cabo", aseguró.

Asimismo, remarcó su compromiso de seguir rindiendo cuentas ante el Congreso, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional. En ese sentido, recordó que continuará informando sobre la gestión "según dicta el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional".