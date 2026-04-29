Catamarca expuso su modelo productivo en la Expo EFI y destacó las inversiones y exportaciones

Catamarca formó parte de la 13° edición de la Expo EFI, la principal convención de economía, finanzas e inversiones del país, que se desarrolla en el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC). El evento, organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, reúne a referentes clave del ámbito político y empresarial, consolidándose como un espacio central para el análisis del rumbo económico argentino.

La inauguración contó con la participación del gobernador Raúl Jalil, quien integró uno de los paneles principales junto a sus pares Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Alfredo Cornejo, de Mendoza. El encuentro también tuvo la presencia destacada del presidente Javier Milei, además de ministros, gobernadores y líderes del sector privado, lo que reafirma el peso institucional y político del evento.

En ese marco, Jalil aprovechó la visibilidad del encuentro para presentar el modelo productivo de Catamarca, haciendo especial énfasis en las oportunidades económicas que ofrece la provincia en un contexto de reconfiguración del escenario nacional.

Un contexto económico en transición

Durante su exposición, el mandatario provincial realizó un balance positivo del contexto económico nacional, destacando dos variables que consideró claves para el desarrollo productivo: la desaceleración de la inflación y la existencia de un escenario de mayor previsibilidad.

Sobre esa base, subrayó que Catamarca viene experimentando un crecimiento sostenido de las inversiones, con un protagonismo central del sector minero, particularmente vinculado al litio. En ese sentido, remarcó cifras que reflejan la dinámica exportadora de la provincia.

"En este trimestre duplicamos las exportaciones respecto al anterior, alcanzando entre 8.000 y 9.000 millones de dólares", afirmó Jalil, marcando un dato que sintetiza el impulso económico en curso.

Este crecimiento no se limita exclusivamente a la minería. El gobernador también destacó el desarrollo de otras actividades estratégicas que contribuyen a diversificar la matriz productiva provincial:

Producción agrícola , con el impulso de un clúster semillero .

, con el impulso de un . Turismo, como sector complementario en expansión.

La minería como eje estratégico

El protagonismo de la minería en la agenda productiva de Catamarca también tuvo su correlato en la participación de la ministra del área, Teresita Regalado, quien integró el panel "La visión de las provincias" junto a representantes de Mendoza, San Juan y Salta.

En ese espacio, la funcionaria puso el foco en los avances en materia de articulación regional, destacando el rol de la Mesa del Litio, que Catamarca integra junto a Salta y Jujuy. Según explicó, este ámbito evolucionó significativamente en su funcionamiento.

"Pasó de ser una intención a una agenda concreta", sostuvo Regalado, al referirse a los resultados alcanzados en términos de promoción de inversiones y cooperación técnica entre las provincias participantes. La consolidación de este esquema regional aparece como un elemento clave en un contexto donde el litio se posiciona como recurso estratégico, no solo a nivel nacional sino también global.

Desafíos estructurales y desarrollo del sector

Más allá de los avances, la ministra también planteó los principales desafíos que enfrenta el sector minero en la provincia. Entre ellos, destacó la necesidad de fortalecer aspectos estructurales que acompañen el crecimiento de la actividad.

Los puntos señalados incluyen:

Desarrollo de infraestructura .

. Mejora de la logística .

. Fortalecimiento del entramado de proveedores locales.

Estos desafíos se inscriben en un escenario de expansión que no solo involucra al litio, sino también a otros recursos estratégicos como el cobre, ampliando el horizonte productivo de la provincia.

Control ambiental y construcción de confianza

Otro de los ejes centrales de la exposición de Regalado fue el control ambiental en la actividad minera, un aspecto que definió como prioritario para sostener el crecimiento del sector con legitimidad social.

En ese sentido, destacó que Catamarca cuenta con una base sólida de control, que actualmente se ve reforzada por mayor incorporación tecnológica, articulación institucional y mecanismos de transparencia.

"Apuntamos a una minería con controles rigurosos, participación ciudadana y estándares que generen confianza en la sociedad", concluyó la funcionaria, sintetizando el enfoque que busca equilibrar desarrollo productivo con responsabilidad ambiental.