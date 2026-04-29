Milei cruzó a una diputada de la izquierda: "¡Ustedes son los asesinos!"

La presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados estuvo atravesada por un clima de fuerte tensión política que derivó en cruces directos entre oficialismo y oposición. En medio de su exposición, legisladores opositores interrumpieron el discurso con gritos de "asesinos", lo que generó una escalada verbal que involucró incluso al presidente Javier Milei, presente en las gradas.

El episodio se produjo mientras Adorni abordaba temas vinculados a la guerra en el Medio Oriente, lo que intensificó las reacciones en el recinto. La dinámica de la sesión se vio alterada en reiteradas ocasiones, obligando al jefe de Gabinete a interrumpir su exposición en más de una oportunidad.

La respuesta del Presidente desde las gradas

Ante las interrupciones, el presidente Milei decidió intervenir directamente desde el palco, en defensa del funcionario. Su respuesta fue contundente y elevó aún más el tono del intercambio: "Ustedes son los asesinos que mataron a 150 millones de personas", lanzó, en referencia a los legisladores que cuestionaban al jefe de Gabinete.

El cruce no solo evidenció el nivel de confrontación presente en la sesión, sino también el rol activo asumido por el mandatario en un ámbito institucional que, en este caso, trascendió el protocolo habitual.

🗣 "Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos"



Javier #Milei se puso a gritarle a los diputados del Frente de Izquierda desde el palco luego de que lo acusaran de ser "cómplice del genocidio"



Más teatrero no se puede pic.twitter.com/iXW74zANjT — Al Toque (@altoque_ok) April 29, 2026

Un episodio en el estrado y nuevas tensiones

En paralelo al desarrollo del discurso, se produjo un episodio que sumó tensión a la jornada. El diputado Aldo Leiva, del bloque Unión por la Patria, se acercó al estrado donde se encontraba Adorni para entregarle un papel. El mensaje decía: "Todo muy claro, menos las explicaciones".

La situación generó una reacción inmediata por parte de legisladores oficialistas. Lilia Lemoine y Lisandro Almirón, ambos representantes de La Libertad Avanza, se dirigieron rápidamente hacia el estrado, lo que motivó el retiro de Leiva, quien luego mostró el papel al propio presidente. En ese contexto, se escuchó a Milei expresar: "No te da la cabeza", en referencia al episodio, sumando un nuevo elemento al clima de confrontación que atravesaba la sesión.

El conflicto por Medio Oriente

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Adorni hacía referencia a Israel y Gaza, lo que derivó en una discusión paralela entre legisladores de izquierda y el presidente. Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, increparon a Milei por su postura en relación con el conflicto internacional.

En ese marco, le cuestionaron al mandatario su vínculo con el primer ministro israelí, al que calificaron como "genocida Netanyahu", y lo acusaron de ser "cómplice". Estas expresiones intensificaron el intercambio y provocaron nuevas interrupciones en el discurso del jefe de Gabinete.

Inicialmente, Milei respondió diciendo que no escuchaba a Bregman, lo que generó risas entre los ministros presentes. Sin embargo, posteriormente retomó la confrontación con una respuesta directa: "Sus ideas mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos, ustedes son los asesinos".

Interrupciones y dificultades en la exposición

El desarrollo del informe de gestión se vio condicionado por este clima de confrontación constante. Adorni debió interrumpir su discurso en varias oportunidades debido a los cruces que se producían tanto en las bancas como en el palco central.

Las interrupciones no solo reflejaron la tensión política entre los distintos sectores, sino que también impactaron en la dinámica de la sesión, dificultando la continuidad de la exposición del jefe de Gabinete.