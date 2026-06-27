Adorni prepara su salida y Santilli asoma como el principal candidato para reemplazarlo

La salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional parece inminente. Según fuentes oficiales, el jefe de Gabinete presentaría este sábado su renuncia al presidente Javier Milei durante una reunión en la Quinta de Olivos, en un encuentro que marcaría el cierre de una crisis política que se profundizó durante las últimas semanas.

Aunque la decisión aún no fue oficializada, distintas versiones señalan que el anuncio podría realizarse durante la tarde, antes del partido de la Selección argentina. En paralelo, el Gobierno ya trabaja en la transición y todo indica que el actual ministro del Interior, Diego Santilli, es el principal candidato para reemplazarlo.

La definición llega luego de varios días de tensión interna, con fuertes cuestionamientos al desempeño político de Adorni y al impacto que tuvo la investigación judicial sobre su patrimonio en la agenda del oficialismo.

Un reemplazo que ya comenzó a tomar forma

La posibilidad de que Santilli asuma la Jefatura de Gabinete comenzó a consolidarse durante la semana en reuniones encabezadas por Karina Milei y referentes de la mesa política del oficialismo.

La intención del Gobierno es avanzar con una reorganización de la estructura administrativa que fortalezca la coordinación política y mejore el vínculo con los gobernadores, el Congreso y los bloques aliados.

Mientras tanto, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, ya inició formalmente su gestión y presentó el cambio de enfoque en la comunicación oficial, que buscará poner el eje en las reformas económicas y reducir el protagonismo de las polémicas políticas.

Durante su primera presentación pública, Ravier sostuvo que el objetivo será explicar "de la forma más clara posible" las medidas impulsadas por el Gobierno y garantizar una relación más abierta con la prensa.

La interna que aceleró la salida

Dentro del oficialismo señalan que el punto de quiebre ocurrió durante la última semana, cuando crecieron las diferencias entre Adorni y distintos sectores del Gobierno.

Uno de los episodios que más tensión generó fue la decisión del jefe de Gabinete de manifestar públicamente su disposición a concurrir al Senado para brindar su informe de gestión, pese a que desde la conducción política ya se había resuelto evitar esa exposición ante la posibilidad de una interpelación.

Esa situación profundizó el malestar interno y terminó acelerando las conversaciones para definir un reemplazo antes de que avanzaran nuevos movimientos legislativos o judiciales.

Según trascendió, Karina Milei fue quien terminó de comunicarle la decisión al funcionario durante la jornada del viernes.

Una transición en marcha

Aunque el encuentro entre Milei y Adorni será el paso formal para acordar la salida, distintas áreas del Gobierno ya comenzaron a reorganizarse.

El equipo de Comunicación inició el recambio de autoridades, mientras que colaboradores cercanos al jefe de Gabinete empezaron a preparar la transición administrativa.

La llegada de Santilli todavía no fue oficializada, aunque en la Casa Rosada aseguran que cuenta con amplio consenso dentro de la conducción política y que podría asumir en las próximas horas o, a más tardar, el lunes.

Con ese escenario, el Gobierno busca cerrar rápidamente una crisis que condicionó su agenda durante las últimas semanas y recuperar la iniciativa política antes del inicio de una nueva etapa de gestión.